Hatay'da yan yatan binada kurtarılmayı beklediler

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da birçok bina yerle bir oldu.Şehrin giriş yolunda çatlaklar meydana gelirken; özel hastane, polis karakolu, oto galeriler, birçok kamu kurum binası ve iş yeri yıkıldı.Yıkılan apartmanların önüne park edilen birçok otomobilin enkaz altında kaldığı görüldü.Ekipler, enkaz altından yaralı ve cansız bedenleri çıkarırken, bazı yerlerde ise hasarlı binalardaki vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor.Cebrail Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yan yatan 8 katlı bir apartmanın balkonundaki kişi ile yıkılmış 6 katlı binanın 5. katındaki yaşlı kadının görüntüleri, izleyenlerin yüreğini burktu.Binalarda mahsur kalan vatandaşlar için ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor.