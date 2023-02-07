Bakan Soylu deprem bölgesinde yağma iddiasına yanıt: Birkaç münferit olay dışında gerçeği yansıtmıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:"Sadece Kahramanmaraş'ta 941 bina tamamen yıkılmıştır. Birinci önceliğimiz arama kurtarma çalışmalarıdır. Enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için ekiplerimiz ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koymaktadır.Diğer tüm hizmetler, beslenme, barınma, çadır ve konteyner... Eksiksiz vatandaşlarımıza getirilmek için çalışılmaktadır.Hava koşulları nedeniyle bazen 16 saatlik beklemeler de olmuştur. Bu bize mevsimin sunduğu olumsuz şartlardır. Eksiklikleri giderebilmek için ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Burada hepimiz açısından onarıcı bir dile ihtiyacımız var.Kahramanmaraş'ta da 941 bina yıkıldı, biraz daha fazla bina olduğunu düşünüyoruz. 600 hemşehrimizi defnettik.Bu esnada özellikle Kahramanmaraş'ta yabancı ve yerli 2 bin profesyonel arama ve kurtarma birimi burada görev yapıyor. Dulkadiroğlu, Afşin, Pazarcık, Elbistan, Göksun, Nurhak olmak üzere her yere ulaşmaya çalışıyoruz. İkinci bir depremle de uğraşmaya başladık. Olumsuz hava şartları da var.Şu ana kadar Kahramanmaraş'ta 11 bin çadır sevk ettik. Burada jandarmamız, polisimiz ve TSK'daki Mehmetçiklerimiz el birliğiyle bir vatandaşımız için, iki arama kurtarmaya destek olmak için burada görev yapıyor. 18 bin jandarma, 10 bin polis sevk edildi. 10 bin jandarma daha bölgeye gelecek. TSK da sevkini devam ettirmektedir.Devletin bütün imkanları tarihinde olmadığı kadar üst bir seviyede devam etmektedir. Hiçbir vatandaşımızın yalnız kalmaması için, olayların koordinasyonunu sağlaması için de 31 vali, 70 üzerinde de kaymakam görevlendirilmiştir.Hepimizi üzen hepimizde derin yaralar açan bir afetle karşı karşıyayız. Burada eksiklikler olabilir çünkü zamanla yarışıyouz. Bazen bu masanın başoında 100 kalem işi çözmek zorunda kalıyoruz. Onarıcı bir dil kullanmak lazım. Provokatif dilden de uzak durmak gerekir. Özellikle enerji konusunda ilk 1,5 gün büyük zorluklar çektik. Hastanelerimize kısmi olarak enerji verebiliyor.Kahramanmaraş çevresinde 75 bin öğün çıkmasını sağlayabildik.Birkaç münferit olay dışında gerçeği yansıtmıyor.