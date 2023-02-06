İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan Akşener'i tehdit eden CHP'li Okuyan'a tepki: Boşlukta yer kaplamaktan başka varlık kıymeti yok

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP’li Yaşar Okuyan’ın, "Meral Akşener’le ilgili elimde belgeler var. Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni." tehdidine sert sözlerle yanıt verdi. "Siyasette tehdit ve şantajın hangi yapıların dili ve üslubu olduğu herkesin malumudur." diyen Ağıralioğlu, "Esas acı olan ise boşlukta cüssesi kadar yer kaplamaktan başka hiçbir varlık kıymeti olmayan birinin, Türk Milleti'nin hayatında bu kadar siyasi mevki işgal edip yıllarca insan zannedilmesidir." ifadelerini kullandı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı dağıtması halinde bunun bir bedeli olacağını, elinde Akşener'in İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler olduğunu, bunları Kılıçdaroğlu'na da dosya olarak verdiğini ifade etti. Okuyan, 'Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni. İhanettir' diyerek Akşener'e sert tepki gösterdi.Okuyan'ın bu açıklaması İYİ Parti tarafından büyük tepkiyle karşılandı.İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Okuyan'a karşı ağır ifadeler kullandı.'BOŞLUKTA CÜSSESİ KADAR YER KAPLAMAKTAN BAŞKA VARLIK KIYMETİ YOK''Siyasette tehdit ve şantajın hangi yapıların dili ve üslubu olduğu herkesin malumudur.' diyen Ağıralioğlu, 'Esas acı olan ise boşlukta cüssesi kadar yer kaplamaktan başka hiçbir varlık kıymeti olmayan birinin, Türk Milleti'nin hayatında bu kadar siyasi mevki işgal edip yıllarca insan zannedilmesidir.' açıklamasında bulundu.