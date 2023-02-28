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Oyuncak tabancayla girdi; silahı alıp soygun yaptı

İstanbul’da oyuncak tabancayla bankaya giren soyguncu, Özel Güvenlik Görevlisi’nin silahını alıp soygun yaptı. Yüklü miktarda para alan soyguncu kaçarken yakalandı.

Ekleme: 28.02.2023 - 16:20 Güncelleme: 28.02.2023 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Oyuncak tabancayla girdi; silahı alıp soygun yaptıİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren banka soygunu Çekmeköy İlçesi'nde meydana geldi. İddialara göre; Çekmeköy Sultan Çiftliği Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesine oyuncak tabancayla giren bir soyguncu, Özel Güvenlik Görevlisi'nin silahını alarak silahlı soygunu gerçekleştirdi. Bankadan yüklü miktarda para alan soyguncu kaçarken bölgede olan bir sivil polis kaçışına müdahale etti. Vatandaşlar da soyguncuya müdahale etmeye çalıştı. Kovalamaca yaşandı. Polisler hemen olay yerine sevk edildi. Silahlı soyguncu Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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