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Elazığ'da 14 bin 698 bina incelendi; 3 bin 309 bina ağır hasarlı

Elazığ’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında incelenen 14 bin 698 binadan 3 bin 309'unun ağır hasarlı olduğu belirtildi. Ayrıca 12 binanın yıkık, 34 binanın acil yıkılması gerektiği bildirildi.

Ekleme: 28.02.2023 - 21:24 Güncelleme: 28.02.2023 - 21:26 / Editör: Ozge Selin
Elazığ'da 14 bin 698 bina incelendi; 3 bin 309 bina ağır hasarlı
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Elazığ’da Valilik, 82 ekip ve 164 personelle yapılan hasar tespit çalışmalarında, şimdiye kadar 14 bin 698 binanın incelendiğini, 3 bin 309’unun ağır hasarlı olduğunu açıkladı.

Elazığ'da 14 bin 698 bina incelendi; 3 bin 309 bina ağır hasarlı

Ağır hasarlı binalardan 34’ünün acil yıkılacak listesinde olduğu belirtilen açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ilimizdeki hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu tespitler neticesinde 14 bin 698 bina incelenmiş olup, 12 bina yıkık, 34 bina acil yıkılacak, 3 bin 309 bina ağır hasarlı, 341 bina orta hasarlı, 4 bin 982 bina az hasarlı, 5 bin 534 bina hasarsız olarak tespit edilmiştir. 82 ekip 164 personel ile hasar tespit çalışmaları sahada devam etmektedir" denildi.

Elazığ'da 14 bin 698 bina incelendi; 3 bin 309 bina ağır hasarlı
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