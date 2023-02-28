Bakanlık açıkladı! Erkenek Göleti'nde tehlike arz edecek sorun yok

Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgesindeki illerden Malatya'da bulunan Erkenek Göleti ve Sulama Tesisi'nin gövde bölümünde kaymalar olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı. Bakanlık, iddialara ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğunu belirtilerek, 'Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesinde yer alan 140 baraj ve gölet, DSİ Genel Müdürlüğü'nün alanındaki uzman personelinden oluşan 88 kişilik ekip tarafından ivedilikle incelenmiştir. Sosyal medyada birtakım iddialara konu olan Erkenek Göleti ve Sulama Tesisi de diğer baraj ve göletler gibi yerinde kontrol edilmiştir. 11 Şubat 2023 tarihinde DSİ Elazığ Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan heyet, Erkenek Göleti ve Sulamasında da gölet gövdesi, dolusavak yapısı, kret ve vana odasında incelemelerde bulunmuş olup tehlike arz edecek bir sorun olmadığını tespit etmiştir' denildi.Ayrıca gölette Aralık 2022'de su tutulmaya başlandığı, tesisin henüz sulamaya açılmadığı kaydedilerek, su seviyesi halihazırda minimum düzeyde olan Erkenek Göleti'nde çevre güvenliğini tehdit eden bir sorun bulunmadığı ifade edildi. Deprem bölgesindeki tüm baraj ve göletlerin rutin olarak titizlikle incelendiği bildirildi.