Edirne'de ortaokul öğrencisi kız, 5 arkadaşını bıçakla yaraladı

Edirne'de Karaağaç Ortaokulu'nda 7'nci sınıf öğrencisi G.F., 5 arkadaşıyla tartıştı.G.F. tartışma sırasında arkadaşlarını bıçakla yaraladı.İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları çocukları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.G.F. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.