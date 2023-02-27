Edirne'de ortaokul öğrencisi kız, 5 arkadaşını bıçakla yaraladı
Edirne'de ortaokulda okuyan G.F. adlı kız öğrenci, tartıştığı 5 arkadaşını bıçakladı. G.F. çocuk şubeye götürüldü.
Edirne'de Karaağaç Ortaokulu'nda 7'nci sınıf öğrencisi G.F., 5 arkadaşıyla tartıştı.
G.F. tartışma sırasında arkadaşlarını bıçakla yaraladı.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları çocukları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı öğrencilerin durumu iyi
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
G.F. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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