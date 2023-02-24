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Savaş çanları çalıyor! ABD'den tehlikeli hamle! Son yılların en yüksek seviyesine çıkaracak!

ABD'den gerilimi tırmandıracak bir hamle daha geldi. Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerginlik sürerken ABD bölgedeki asker sayısını artırmaya karar verdi. Amerika'nın son hamlesi ile bölgedeki ABD'li asker sayısı son yılların en yüksek seviyesine çıkacak.

Savaş çanları çalıyor! ABD'den tehlikeli hamle! Son yılların en yüksek seviyesine çıkaracak!
Ekleme: 24.02.2023 - 15:55 Güncelleme: 24.02.2023 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
Savaş çanları çalıyor! ABD'den tehlikeli hamle! Son yılların en yüksek seviyesine çıkaracak!
ABD, ihtilaflı Güney Çin Denizi'ndeki gerginlik nedeniyle Tayvan'daki askeri varlığını artıracak. Taiwan News'in haberine göre ABD, gelecek aylarda Tayvan'daki asker sayısını 100 ile 200 arasında artırmayı planlıyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Tayvan'daki asker sayısının artışına ilişkin soruya, 'Tayvan'a desteğimiz ve savunma ilişkimiz, Çin Halk Cumhuriyeti'nin oluşturduğu tehditle orantılı ve 'tek Çin' politikamızla tutarlı. Bu değişmedi.' yanıtını verdi. Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng da medyaya verdiği demeçte, Tayvan-ABD ilişkilerinin ABD silahları ve teçhizatına yönelik eğitimle sınırlı olmadığını, pek çok alanda karşılıklı işbirliği yapıldığını belirtti.

Savaş çanları çalıyor! ABD'den tehlikeli hamle! Son yılların en yüksek seviyesine çıkaracak!

Tayvan'daki ABD askeri mevcudiyetinin genişlemesine değinen Chiu, detaylı açıklama için ABD tarafından gelebilecek daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını ekledi. ABD Savunma Bakanlığı İnsan Gücü Veri Merkezinin raporuna göre, Tayvan'da eylül 2022 itibarıyla 39 ABD'li asker bulunuyor. Tayvanlı askerlerin eğitimine destek maksadıyla gönderilecek askerlerle birlikte, ülkedeki Amerikan mevcudiyetinin son yılların en yüksek seviyesine ulaşacağı belirtiliyor.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, 21 Şubat'ta ülkeyi ziyaret eden ve Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri Ro Khanna, Jake Auchincloss ve Jonathan Jackson ile Cumhuriyetçi Partili Tony Gonzales'ten oluşan ABD Kongre heyetini kabul etmişti.

Savaş çanları çalıyor! ABD'den tehlikeli hamle! Son yılların en yüksek seviyesine çıkaracak!

Tsai, Tayvan ve ABD'nin askeri işbirliğini artırması gerektiğini vurgulayarak, 'İleriki aşamada, otoriter yayılmacılığın ve iklim değişikliğinin yarattığı sorunlar karşısında ABD ve diğer demokratik ortaklarımızla daha aktif işbirliği yapacağız.' demişti.

22 Şubat'ta da Tayvan Kara Kuvvetlerine mensup bir tabur düzeyindeki 500 askerden oluşan birliğin yılın ikinci yarısında tarihte ilk kez mübadele için ABD'ye gideceği açıklanmıştı.

Savaş çanları çalıyor! ABD'den tehlikeli hamle! Son yılların en yüksek seviyesine çıkaracak!
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Savaş çanları çalıyor! ABD'den tehlikeli hamle! Son yılların en yüksek seviyesine çıkaracak!
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