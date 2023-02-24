Görkem Sevindik: Her zaman bir umut vardır

Oyuncu Görkem Sevindik, önceki akşam Yeniköy sahilde oğlu ile objektiflere yansıdı. Oğlunu da arkasına alarak bisiklet ile sahil turu atan oyuncu, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Yeniköy'de görüntülenen Görkem Sevindik, yeni projelerin olduğunu belirtirken, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketiyle ilgili konuştu."SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM"36 yaşındaki ünlü oyuncu, “Yaşadığımız bu afetten dolayı Türk halkına geçmiş olsun. Söyleyecek söz bulamıyorum. Her zaman bir umut vardır” açıklamasını yaptı.