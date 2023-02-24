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Çantadan 78 kilo altın çıktı! Enkazda çalışan ekipler şoke olmuştu | Altın kemerlerin kime ait olduğu ortaya çıktı .

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından yerle bir olan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sırasında kepçe operatörü altın kemer dolu çanta buldu. İhbar üzerine enkaza gelen polis, altın dolu çantayı tutanakla teslim aldı. Çantanın kime ait olduğu ortaya çıktı.

Ekleme: 24.02.2023 - 11:44 Güncelleme: 24.02.2023 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Çantadan 78 kilo altın çıktı! Enkazda çalışan ekipler şoke olmuştu | Altın kemerlerin kime ait olduğu ortaya çıktı .Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7, 6 şiddetinde iki deprem kentte felaketin yaşanmasına neden odu. Binlerce evi yerle bir eden depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının son bulmasıyla enkaz kaldırma işlemine geçildi.

OPERATÖR ALTIN DOLU ÇANTA BULDU

Depremde yıkılan 12 Şubat İlçesi Binevler Mahallesindeki Pentapark Apartmanındaki kurtarma işlemlerinin adından ekipler enkaz kaldırma işlemine geçti. Enkazda ekskavatör ile çalışan operatör, moloz yığınlarını kamyona doldurduğu sırada bir çanta fark etti.

Çantayı açan operatör ve işçiler onlarca altın kemer gördü. Altın kemer dolu çantanın bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çantayı bulanların şaşkınlıkları konuşmalarına yansıdı. 78 kilo ağırlığındaki altınlar iki çantaya bölünerek taşındı.

ALTINLAR KUYUMCUNUN ÇIKTI

Kepçe operatörü tarafından bulunan altın kemer dolu çanta polis ekipleri tarafından tutanakla teslim alınarak emniyete götürüldü. Altınların Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu İbrahim Zabun'a ait olduğu öğrenildi.

Pentapark Apartmanında oturduğu öğrenilen İbrahim Zabun ve çocuklarının ise enkazdan sağ çıkıp çıkmadığı ise bilinmiyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kuyumculara altın verdiği öğrenilen İbrahim Zabun'un dairesinin bulunduğu apartmanın enkazından çıkan altın kemerlerin her birinin ise 10 bin dolan olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan altınlar yaşaması durumunda İbrahim Zabun'a aksi durumda ise mirasçılarına verilecek. Mirasçılarının da çıkmaması durumunda ise altın kemerlerin 5 yıl sonra Milli Emlak'a devredileceği öğrenildi.

Çantadan 78 kilo altın çıktı! Enkazda çalışan ekipler şoke olmuştu | Altın kemerlerin kime ait olduğu ortaya çıktı .

Çantadan 78 kilo altın çıktı! Enkazda çalışan ekipler şoke olmuştu | Altın kemerlerin kime ait olduğu ortaya çıktı .
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