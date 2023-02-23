Karaman'da ele geçirildi! Tam 53 bin 460 adet

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yapılan operasyonda 53 bin 460 makaronun yanı sıra 32 kilogram kaçak tütün ve 8 litre alkol ele geçirildi.

Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentteki 2 adreste arama yaptı.Aramalarda, 2 bin 460'ı doldurulmuş 53 bin 460 makaron, kaçak olduğu belirlenen 32 kilogram tütün ve 8 litre alkol, 46 sigara sarma aparatı, 15 kilogram nargile tütünü, 2 bin 313 sigara kutusuz ile 25 bin 420 sigara filtresi ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler A.Y. ve H.S. hakkında adli işlem yapıldı.