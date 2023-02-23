Bakan Koca Adıyaman'da incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Koca, kentteki sahra hastanelerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hastanelerde tedavi gören depremzedelere de ziyarette bulunan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.Daha sonra kent merkezindeki çadır kentlere geçen Koca, burada barınan depremzedelerle görüştü.Bakan Koca, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastalara da ziyarette bulundu.