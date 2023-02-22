TOKİ Başkanı duyurdu: En önemli 3 kriterimiz var

Deprem bölgelerinde binlerce bina yıkılırken ayakta kalan TOKİ binalarına ilişkin konuşan Ömer Bulut, 'Zemin, fay hattına uzaklık ve kat yüksekliği en önemli 3 kriterimiz' dedi.TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un açıklamalarından satır başları;Depremlerde bizleri en çok olumsuz etkileyen hususlardan en başta fay hattı ve fay hattının sakınım bandı. Biz zaten 50-100 metreye kadar izin verilse dahi teknik açısından, bugün başladığımız bütün konutlarda en az 500 metre fay hattından uzak kalmak suretiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz.İkincisi, zemin yapısıyla alakalı. Zeminin hem taşıma gücü açısından sıvılaşma da dahil olmak üzere yer altı su seviyesinin yüksek olduğu yerlerden kaçmak suretiyle daha çok zemini sağlam olan kayalık ya da kireç taşı olan bölgelerde uygulamalarımızı yapıyoruz.Bir kaçındığımız konu da yüksek yapılaşma. Zaten son 250 bin konutta zemin artı 3, zemin artı 4, zemin artı 5 yapılaşmalar yaptık. Dolayısıyla 3 tane bu depremde öne çıkan faktör vardı. Zemin, fay hattına uzaklık ve kat yüksekliği.