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İstanbul'da zeminden kaçak kat inen şahıs yakalandı

Kağıthane'de binanın zemininde yaklaşık 1.5 metre kazı yaparak kaçak kat inen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın ifadesinde, "Aldığımda zemini kazılmış haldeydi" dediği öğrenildi.

Ekleme: 22.02.2023 - 15:16 Güncelleme: 22.02.2023 - 15:20 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da zeminden kaçak kat inen şahıs yakalandı
İstanbul'da Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir şahıs, burada kazı çalışması yapmaya başladı.

Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şahıs, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşıdı.

Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen şahıs, önceki gün öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırdı.

Şahıs buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada vatandaşlar tarafından fark edilmişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilince şahıs, apar topar olay yerinden kaçtı.

Zeminde yaklaşık 1.5 metre kazarak kaçak kat indi
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeriye girdiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü.

Şahsın içeride zeminden yaklaşık 1.5 metre aşağıya kaçak kat indiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçtiği görüldü.

Vatandaşların da şoke olduğu olay sonrası Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kaçak kazılan yerleri doldurmak için çalışma başlatmıştı.

Polis, şahsı kıskıvrak yakaladı
Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda şahsın, emniyette çeşitli suçlardan 24 adet kaydı bulunan 58 yaşındaki Bayram K. olduğu tespit edildi.

Şahsa yönelik çalışmalarını sürdüren Kağıthane polisi, şahsın Ortabayır'da bir iş yerinde olduğunun belirledi. Hemen harekete geçen polis, şahsı kıskıvrak yakaladı.

'Aldığımda zemini kazılmış haldeydi, kazıdan ben sorumlu değilim'
Gözaltına alınan şahsa ifadesinin alınmasının ardından 'imar kirliliğine neden olma' ve 'tehdit' suçlarından adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram K., savcılık ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

Bodrum katı iş yeri olarak satın aldım. Aldığımda zemini kazılmış haldeydi, kazıdan ben sorumlu değilim. Aksine burayı temizlemek ve sağlamlaştırmak için çabaladım. Asla kolonlara zarar vermedim. 100 bin lira zararım var.

Şahsın mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
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