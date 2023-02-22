Bakan Varank, Avrupa Komisyonu heyetiyle görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.Bakanlık toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmede, AB temsilcileri, depremin yol açtığı can kaybı ve yıkım nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.AB tarafından, toparlanma sürecinde Türkiye'ye yardım için yakın işbirliği vurgusu yapıldı.AB ile Türkiye arasında mevcut işbirliği ve deprem sonrası dönemde AB üyesi ve aday ülke konumundaki ülkeler için afet sonrası süreçlerde devreye alınan AB'nin dayanışma fonu ve Uluslararası Donörler Konferansı kapsamında yeni kaynaklar geliştirilebileceği ifade edildi.