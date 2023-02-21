Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü patlama: 3 zanlı yakalandı

Tüpten kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 2 kişi can verdi, 8 kişi de yaralandı. Başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, dün, bir binanın altındaki iş yerinde tüpten kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana geldi.Patlamada Kartal Kurt (14) ve Suriye uyruklu Wadah Aljamaa (27) hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.Güvenlik kamerasına da yansıyan patlamaya ilişkin polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.Bu kapsamda 3 şüpheli gözaltına alındı.Öte yandan yaralanan 8 kişinin kentteki çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.