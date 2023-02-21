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İstanbul'da vahşet! Eşini bıçaklayarak öldürdü, annesini yaraladı!

Çekmeköy'de, 11 ayrı suç kaydı bulunan Volkan Yüksekova, eşi Gülistan Yüksekova ve annesi Ülkiye Yüksekova'yı bıçakladı. Anne yaralı olarak kurtulurken, Gülistan Yüksekova hayatını kaybetti. Gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 21.02.2023 - 10:05 Güncelleme: 21.02.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da vahşet! Eşini bıçaklayarak öldürdü, annesini yaraladı!Olay, önceki gece saatlerinde Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Volkan Yüksekova (30), 4 çocuğunun annesi Gülistan Yüksekova (27)'yı evlerinde defalarca bıçakladı. Yüksekova daha sonra evden dışarı çıktığında annesi Ülkiye Yüksekova'yla karşılaştı. Annesinin ne olduğunu sorması üzerine saldırgan annesini de bıçakla yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Gülistan Yüksekova olay yerinde hayatını kaybederken, anne yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerin ortaklaşa çalışması sonucu başka bir mahalleye kaçan saldırgan Volkan Yüksekova yakalanarak gözaltına alındı. Genç kadının cenazesi dün Çekmeköy Emlak Konut Camii'ne getirildi. Yüksekova'nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nişantepe Mezarlığı'na defnedildi. Mezarlığa gelen yakınları ve mahalle sakinleri yaşanan olaya tepki gösterdi.

CANİ EŞ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Volkan Yüksekova çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Volkan Yüksekova'nın çeşitli suçlardan 11 adet kaydı olduğu ortaya çıktı. Yüksekova, adliyede verdiği ifadede eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü söylediği öğrenildi. Öte yandan Volkan Yüksekova'nın bir sosyal medya hesabında eşiyle çekmiş olduğu çok sayıda videoların olduğu görüldü.

İstanbul'da vahşet! Eşini bıçaklayarak öldürdü, annesini yaraladı!

'YARALANDIM CANİ ÇOCUĞUMUN YÜZÜNDEN'

Hastanede tedavisi tamamlanan yaralı anne Ülkiye Yüksekova, 'Oğlum gelinimi vurdu. Gideceği yere gitti. Yaralandım cani çocuğumun yüzünden. Omzuma sapladı, alnıma sapladı. Alnıma sapladı girmedi omzumdan girdi. Allah onu kahretsin. İçeriden ölümü çıksın. Başka bir şey demiyorum çocukları kaldı' dedi.

'DECCAL FİLMİNİ İZLEMİŞ. BÜYÜ YAPILDI DEMİŞ KENDİNE'

Mahalle sakini, 'Vuranın annesi anlattı. Deccal filmini izlemiş. Büyü yapıldı demiş kendine. Çocuklarını vurmaya kalkmış. Karısını vurmuş, annesini vurmuş. Gencecik 27 yaşında toprağa girdi. Babası da deliğe girdi. Bu 4 çocuk ne olacak' diye konuştu.

İstanbul'da vahşet! Eşini bıçaklayarak öldürdü, annesini yaraladı!
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