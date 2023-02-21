  • USD: 18,85 - 18,88
  • EURO: 20,10 - 20,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzedeler için çadır kent kurulacak

Hatay'ın Dörtyol ilçesinin Kaymakamı Aydın Ergün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için ilçede 500 çadırdan oluşan yerleşim birimi kurulacağını açıkladı.

Ekleme: 21.02.2023 - 20:55 Güncelleme: 21.02.2023 - 21:08 / Editör: Ozge Selin
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzedeler için çadır kent kurulacakHatay'da Dörtyol ilçesinin Kaymakamı Aydın Ergün, ilçede 500 çadırdan oluşan yerleşim birimi kurulacağını bildirdi.

Kaymakamlık toplantı salonunda muhtarlarla bir araya gelen Ergün, ilk günden itibaren muhtarlarla yaraları sarmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini söyledi.

Önceliklerinin, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğuna dikkati çeken Ergün, ihtiyaçları hızlıca karşılamak için 68 toplanma merkezinde sağlık, konaklama ve ısınma imkanını sunduklarını anlattı.

Ergün, çadır kent kurulması için de çalışmalara başlandığını aktararak, 'Numuneevler Mahallesi'nde eski askeri alanda yer düzenlemesi yaparak kentimizin kurulumuna başladık. İlk etapta 250, ikinci etapta 250 olmak üzere 500 çadırımızı hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız.' dedi.

Çadırlara yerleştirme işleminin AFAD Koordinasyon Merkezi'nin açıkladığı kurallar çerçevesinde yapılacağını belirten Ergün, 'Çadırda kalmak isteyen hemşehrilerimizin Kaymakamlık binası önündeki birimimize müracaat etmeleri yeterli olacaktır. Hemşehrilerimizin sağlık, güvenlik ve gıda teminini sağlamak amacıyla çadırlarımızın tamamı bir alanda bulunacak. Şu an itibarıyla dışarıya çadır verilmeyecektir.' ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Yalan mekanizması yine devrede: Selçuk Bayraktar’a ‘Bizanslı’ çirkin iftira
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te açıkladı! 'Zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeyi imzaladık'
CHP İzmir'de de 11 yıl kentsel dönüşümü engelledi! Vatandaşlar bu sözlerle tepki göstermişti: Birilerinin ölmesi mi gerekiyor?
Çadır kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocuklardan yoğun ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Asrın felaketinde 16'ncı gün: Can kaybı 41 bin 156'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli deprem bölgesinde
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Devletle hizalanmayacağım
Akkuyu Nükleer'den ‘deprem’ açıklaması
Fox TV muhabiri vatandaşlar tarafından deprem bölgesinden kovuldu: İnsanlar ölmüş yapmayın ya
Hulusi Akar: Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 20 bini geçti
12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!
Lütfü Savaş'ın prens diye ağırladığı kişinin fenomen olduğu ortaya çıktı
Hatay depreminin boyutu 7 ülkeyi daha sarstı! Halk sokaklara döküldü, panik anları kamerada
Putin, merakla beklenen konuşmasında sert çıktı: Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık
Bahçeli'den kara propagandaya sert tepki: Devlet her şeye hakimdir, iftiralar beyhudedir...
6'lı masadan aday açıklaması: Seçim tarihi netleşirse aday açıklanır
Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fay hattının geçtiği köy enkaza döndü

Fay hattının geçtiği köy enkaza döndü

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Uzmanlardan Hatay uyarısı: Artçı değil denizin içinden geçen büyük bir hat kırıldı

Uzmanlardan Hatay uyarısı: Artçı değil denizin içinden geçen büyük bir hat kırıldı

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Bursa ve Van'ın ardından Niğde'de de mercek bulutu görüldü!

Bursa ve Van'ın ardından Niğde'de de mercek bulutu görüldü!

341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı: Kale gibi hastane

341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı: Kale gibi hastane