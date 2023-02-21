  • USD: 18,85 - 18,88
  • EURO: 20,10 - 20,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li başkandan skandal! Herkes can, Lütfü Savaş mal derdinde

Kardeşlerinden birini özel kalem müdürü, diğerini de belediyenin Fen İşlerinde saha şefi yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, asrın felaketinde bir skandala daha imza attı. Binlerce ekip ve aracın kurtarma seferberliğine girdiği Antakya'da itfaiye aracını özel bir göreve gönderdi.

CHP'li başkandan skandal! Herkes can, Lütfü Savaş mal derdinde
Ekleme: 21.02.2023 - 08:58 Güncelleme: 21.02.2023 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
CHP'li başkandan skandal! Herkes can, Lütfü Savaş mal derdinde
Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında vatandaşlar, depremde felaketi yaşayan şehirlere yardıma koştu.

Adeta seferberliğin ilan edildiği ve her iki binadan birinin yıkıldığı Hatay'ın Antakya İlçesinde ise tam anlamıyla bir skandala imza atıldı.

Kardeşi Metin Savaş'ı da HATSU'ya özel kalem müdürü, diğer kardeşi Mehmet Savaş'ın ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nde saha şefi olduğu olarak atadığı ortaya çıkmıştı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, binlerce ekip ve aracın kurtarma seferberliğine girdiği Antakya'da itfaiye aracını özel bir göreve gönderdi.

KARDEŞİNİN EVİNDEN ÇANTA ALDIRDI
Antakya'daki Akevler Mahallesi'nde büyük hasar alan Levent apartmanına gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Savaş'ın kardeşi Mehmet Savaş'a ait 5'inci kattaki eve girip çanta aldı.

FELAKETİN 7. GÜNÜ KAYDEDİLDİ
İtfaiye ekiplerinin merdivenle binaya girdiği gören arama-kurtarma gönüllüsü bir vatandaş, canlı kurtarılacağını düşünerek cep telefonuyla kayıt yaptı. Ancak canlı yerine ekiplerin başka bir şey aradığı ortaya çıktı.

Giriş katı başta olmak üzere bütün daireleri ağır hasar alan Levent apartmanının 5'nci katından alınan çanta, kendilerini sokakta bekleyen kişiye teslim edildi.

'BİZ CAN DERDİNDEYİZ, BUNLAR MAL DERDİNDE'
Yaşananları an be an kaydeden arama-kurtarma gönüllüsü vatandaş, 'Antakya Akevler Mahallesi Levent apartmanı no:14. 13.02.2023 Pazartesi bakın her yer yıkık depremden zarar görmüş şekilde.

Hatay Büyükşehir Belediyesine ait resmi araçla itfaiye ekipleri bir binaya çıktı. Üst katta canlı aradıklarını değil de başka bişey aradıklarını düşünüyoruz. Bunlar burada ne arıyor, ne iş yapıyorlar.

Burası bir belediye yetkilisinin ailesine ait olduğu söylendi. 5'nci katta iki itfaiye eri arama-kurtarma yapmak yerine bakın bir çanta aldılar.

Daha sonra da görevliler yerde bekleyen kişiye bir çanta verdiler.

Biz burada kurtarma yaparken bunlar, mal derdine düşüyorlar' dedi. Eşyayı alan kişinin peşinden giden arama-kurtarma gönüllüsü çantaları alan kişiye de seslendi.

'Ne aldınız sorusuna' 'Kimliğini aldık eşyasını aldık. Biz aldık, tanıyoruz' cevabını aldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli deprem bölgesinde
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Devletle hizalanmayacağım
Akkuyu Nükleer'den ‘deprem’ açıklaması
Fox TV muhabiri vatandaşlar tarafından deprem bölgesinden kovuldu: İnsanlar ölmüş yapmayın ya
Asrın felaketinde 16'ncı gün: Can kaybı 41 bin 156'ya yükseldi
Hulusi Akar: Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 20 bini geçti
12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!
Lütfü Savaş'ın prens diye ağırladığı kişinin fenomen olduğu ortaya çıktı
Hatay depreminin boyutu 7 ülkeyi daha sarstı! Halk sokaklara döküldü, panik anları kamerada
Putin, merakla beklenen konuşmasında sert çıktı: Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık
Bahçeli'den kara propagandaya sert tepki: Devlet her şeye hakimdir, iftiralar beyhudedir...
6'lı masadan aday açıklaması: Seçim tarihi netleşirse aday açıklanır
Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu
Ajanslar acil koduyla geçti! Hatay'daki deprem anı dünya manşetlerinde: Bir noktaya dikkat çektiler
Prof. Dr. Görür ve Sözbilir'den o il için kritik deprem uyarısı: Antakya fayı strese dayanamadı
CHP'li başkandan skandal! Herkes can, Lütfü Savaş mal derdinde
Bakan Soylu: Antakya'da fayın bir bölümü daha kırıldı...
Prof. Dr. Naci Görür: Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 11 gün önce katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu! Söyledikleri gerçek oldu...
Bakan Kirişci'den Hatay depremi sonrası açıklama! Barajları tehdit eden durum yok
Fay hattının geçtiği köy enkaza döndü

Fay hattının geçtiği köy enkaza döndü

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Uzmanlardan Hatay uyarısı: Artçı değil denizin içinden geçen büyük bir hat kırıldı

Uzmanlardan Hatay uyarısı: Artçı değil denizin içinden geçen büyük bir hat kırıldı

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Bursa ve Van'ın ardından Niğde'de de mercek bulutu görüldü!

Bursa ve Van'ın ardından Niğde'de de mercek bulutu görüldü!

341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı: Kale gibi hastane

341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı: Kale gibi hastane