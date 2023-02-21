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Bakan Kurum, depremzede çocukların helikopter hayalini gerçekleştirdi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde ağır hasar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulunduğu sırada, yanına gelen bir grup depremzede çocuğun helikoptere binme isteğini yerine getirdi.

Ekleme: 21.02.2023 - 20:36 Güncelleme: 21.02.2023 - 20:42 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum, depremzede çocukların helikopter hayalini gerçekleştirdi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde geçici barınma alanlarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bölgeyi gezerken, Bakan Kurum'un yanına gelen bir grup depremzede çocuk, helikoptere binmek istediklerini söyledi. Çocukların isteğini geri çevirmeyen Bakan Kurum, alan incelemeleri için kullandığı Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikoptere binmelerini sağladı. Daha önce uçağa bile binmediklerini ifade eden yaşları 7 ile 9 arasında değişen 9 çocuk heyecanla helikoptere koştu. Yaklaşık yarım saat boyunca Gaziantep'e gökyüzünden bakan çocuklar, heyecan ve mutluluklarını gizleyemedi. Bazı çocuklar ise ellerindeki telefonlarla o anları kayıt altına aldı.

Helikopterden inerken hediye edilen oyuncakları da alan çocuklar, 'Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Onu çok seviyoruz. Bizi uçağa bindirdi. Bir güzel gezdik. Çok güzeldi. Uçak sahibinden de Allah razı olsun. Çok mutlu olduk. Allah razı olsun vatanımızdan' dediler.
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