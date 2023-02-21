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Adıyaman'da enkazdan 15 gün sonra inek çıkarıldı

Adıyaman'da sahiplerinin telef olduğunu düşündüğü inek, 15 gün sonra enkaz altından canlı olarak kurtarıldı.

Ekleme: 21.02.2023 - 13:53 Güncelleme: 21.02.2023 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'da enkazdan 15 gün sonra inek çıkarıldıKahramanmaraş merkezli depremlerde mucize kurtuluşlar yaşanmıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının bitirildiği Adıyaman'da bu kez mucizeyi bir inek gerçekleştirdi.

Depremden etkilenen merkeze bağlı Börgenek köyünde bazı evler yıkıldı, bazıları ise hasar gördü.

Evi tamamen yıkılan ve enkazdan kurtarılan Hüseyin ve Zeliha Tanrıverdi çifti, Aydın'daki akrabalarının yanına gitti.

İneğin telef olduğunu düşündü
Hüseyin Tanrıverdi, enkaz altında kalan ve telef olduğunu düşündüğü 'Sarıkız' adlı ineklerinin çıkartılması için akrabalarından yardım istedi.

Bunun üzerine köye Tarım ve Orman Bakanlığı ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Bakanlık ekiplerince iş makinesi yardımıyla enkaz kaldırıldığı sırada ineğin yaşadığı görüldü. Ekipler, ilk olarak ineğin üzerini battaniye ile örttü.

Kurtarma çalışması 5 saat sürdü
Veteriner hekimler İsmail Tolu ve Akın Saraçoğlu, burada ilk müdahalede bulunduğu ineği sakinleştirmeye çalıştı.

'Sarıkız', 5 saatlik çalışmanın ardından enkazdan halat yardımıyla kepçe kovasına bağlanarak çıkartıldı.

Köylüler, Hüseyin Tanırverdi'yi telefonla görüntülü arayarak ineklerini gösterdi. Tanrıverdi çifti, sevinç yaşadı.

'15 gündür enkaz altındaydı'
İlk depremde evin çöktüğünü, ineğin de 15 gündür enkaz altında olduğunu söyleyen Börgenek köyü sakinlerinden Molla Yücetaş, şunları söyledi:

Jandarma, Tarım ve Orman Bakanlığından ekipler ile veteriner hekim geldi. İnek çıkartıldı, şu anda iyi gözüküyor. İneğin çıkmasına çok sevindik, o da bir canlı.

Bölgenin veteriner hekimi Nurullah Ateş ise 15 gün önce meydana gelen depremde acı bir olayın yaşandığı ve birçok akrabalarının vefat ettiğini söyledi.

'Arka ayaklarında sıkıntı var'
Kendi acılarını bırakıp vatandaşların yardımına koştuklarını anlatan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

Ölü olarak bilinen hayvanı ekipler kurtarmaya geldi, ben de veteriner hekim olarak yardıma geldim. Çalışmayla ineği kurtardık, gerekli serum ve iğneleri yapıldı. Şu anda ineğin yeme, içmesi normal, ateşi iyi durumda. 15 gün boyunca yatalak kaldığı için arka ayaklarında sıkıntı var. Bulunduğu yer kendine zarar verecek durumda olmadığı için hayvan bir şekilde yaşama devam etmiş.
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