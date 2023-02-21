341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı: Kale gibi hastane

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgedeki birçok yaralı, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini yaşayıp, 341 adet izolatör ile kale gibi ayakta kalan Hatay Dörtyol Hastanesi'nde tedaviye alındı

Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde yaşanan deprem İskenderun ilçesinde de hissedildi. İskenderun Devlet Hastanesi'nin Numune Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında yoğun bakım servisinde yatan 9 hasta tedbir amacıyla Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.Hastanenin acil servis hizmetleri de bahçeye kurulan sahra hastanesinde verilmeye başlandı. Hastanenin Dumlupınar Mahallesindeki eski binasının bir bölümü ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmıştı. Bölgedeki yaralı depremzedelerin Dörtyol Hastanesi ile sahra hastanelerinde tedaviye alındığı öğrenildi. Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'ni, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde ayakta tutan izolatör sistemi basına da yansımıştı.Bölgede birçok hastane yıkılırken, bina, üzerine kurulduğu izolatörler sayesinde tek bir cam kırığı dahi almadan iki büyük depremin yanı sıra dün yaşanan Hatay depremlerini de yıkımsız atlattı. Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremde temelindeki yerli üretim 341 adet sismik izolatör sayesinde Dörtyol Devlet Hastanesi binasından taş bile düşmedi.