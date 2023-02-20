Vicdanlı dolandırıcı depremzedeye kıyamadı!

Dolandırıcının attığı mesajda, 'Hocam biz dolandırıcıyız. Ben depremzede dolandıramam. Araç kiralama dolandırıcısı çok var. Dikkatli olun. Sahte sitelere paranızı kaptırmayın. Havale ve EFT ile sakın para atmayın. Allaha emanet olun.' yazdığı görüldü.Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'dan depremzedeler Elazığ'a akın etti.Elazığ'da iddiaya göre bir depremzede, araç kiralamak için internet sitesinden bulduğu bir araç kiralama firması ile telefonda görüşerek, mesajlaşmaya başladı. Dolandırıcı ile vatandaş arasındaki diyalog herkesi hayrete düşürdü.Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu anlayan dolandırıcı mesajda, 'Hocam biz dolandırıcıyız. Ben depremzede dolandıramam. Araç kiralama dolandırıcısı çok var. Dikkatli olun. Sahte sitelere paranızı kaptırmayın. Havale ve EFT ile sakın para atmayın. Allaha emanet olun' yazdı.Dolandırıcı ayrıca depremzedeyi dikkatli olması konusunda uyardı. Sosyal medyada paylaşılan mesajlaşma fotoğrafları binlerce etkileşim aldı.