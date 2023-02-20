Vicdanlı dolandırıcı depremzedeye kıyamadı!
Elazığ'da iddiaya göre sahte araç kiralama firması üzerinden dolandırıcılık yapan şahıs, araç kiralamak isteyenin depremzede olduğunu fark edince dolandırmaktan vazgeçip uyardı.
Dolandırıcının attığı mesajda, 'Hocam biz dolandırıcıyız. Ben depremzede dolandıramam. Araç kiralama dolandırıcısı çok var. Dikkatli olun. Sahte sitelere paranızı kaptırmayın. Havale ve EFT ile sakın para atmayın. Allaha emanet olun.' yazdığı görüldü.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'dan depremzedeler Elazığ'a akın etti.
HAYRETE DÜŞÜREN DİYALOG
Elazığ'da iddiaya göre bir depremzede, araç kiralamak için internet sitesinden bulduğu bir araç kiralama firması ile telefonda görüşerek, mesajlaşmaya başladı. Dolandırıcı ile vatandaş arasındaki diyalog herkesi hayrete düşürdü.
'HOCAM BİZ DOLANDIRICIYIZ'
Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu anlayan dolandırıcı mesajda, 'Hocam biz dolandırıcıyız. Ben depremzede dolandıramam. Araç kiralama dolandırıcısı çok var. Dikkatli olun. Sahte sitelere paranızı kaptırmayın. Havale ve EFT ile sakın para atmayın. Allaha emanet olun' yazdı.
DOLANDIRICIDAN 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI
Dolandırıcı ayrıca depremzedeyi dikkatli olması konusunda uyardı. Sosyal medyada paylaşılan mesajlaşma fotoğrafları binlerce etkileşim aldı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'dan depremzedeler Elazığ'a akın etti.
HAYRETE DÜŞÜREN DİYALOG
Elazığ'da iddiaya göre bir depremzede, araç kiralamak için internet sitesinden bulduğu bir araç kiralama firması ile telefonda görüşerek, mesajlaşmaya başladı. Dolandırıcı ile vatandaş arasındaki diyalog herkesi hayrete düşürdü.
'HOCAM BİZ DOLANDIRICIYIZ'
Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu anlayan dolandırıcı mesajda, 'Hocam biz dolandırıcıyız. Ben depremzede dolandıramam. Araç kiralama dolandırıcısı çok var. Dikkatli olun. Sahte sitelere paranızı kaptırmayın. Havale ve EFT ile sakın para atmayın. Allaha emanet olun' yazdı.
DOLANDIRICIDAN 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI
Dolandırıcı ayrıca depremzedeyi dikkatli olması konusunda uyardı. Sosyal medyada paylaşılan mesajlaşma fotoğrafları binlerce etkileşim aldı.
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