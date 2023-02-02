Kadri Gürsel'den 6'lı masaya isyan: Ülkenin bu şekilde yönetilmesi imkansız

Halk TV'de İsmail Saymaz ve Kadri Gürsel'in sunduğu Konuşmasak Olmaz programında altılı masadaki yetki krizine tepki vardı.Altılı masada cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini koruyor. Ortaklar arasındaki 'yetki krizi' ise büyüyor. Daha önce, 'masadaki liderlerin Cumhurbaşkanı gibi imza yetkisi olacak' sözüyle eleştirilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında masanın adayının seçilip ortak irade dışına çıkması halinde siyasi kriz doğacağını söylemişti.Muhalif Gazeteci Kadri Gürsel 6'lı masaın yetki kaosuna isyan ederek şu ifadeleri kullandı;Millet İttifakı, ülke yönetiminde söz hakkını yansıtacak bir güç denklemi oluşturabilirse kararlar alınırken diğer partilerle eşit duruma indirgenmezse, indirgenmemelidir, adil değildir bir kere. Yüzde 10-15 oy almış bir İYİ Parti'nin yüzde 20-25 arası oy alacak olan CHP'nin yüzde 1-2 oy alacak partilerle eşit oy hakkına sahip olması haksızlıktır. Aynı şekilde ülkenin bu şekilde yönetilmesi mümkün olmayacaktır. Burada pek çok faktör araya girer; liderlerin karakterleri, ihtiraslari şunlar bunlar...