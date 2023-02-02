  • USD: 18,79 - 18,83
  • EURO: 20,52 - 20,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kadri Gürsel'den 6'lı masaya isyan: Ülkenin bu şekilde yönetilmesi imkansız

Muhalif Gazeteci Kadri Gürsel altılı masanın yetki paylaşımına isyan ederek "Ülkenin bu şekilde yönetilmesi mümkün olmayacaktır." dedi.

Kadri Gürsel'den 6'lı masaya isyan: Ülkenin bu şekilde yönetilmesi imkansız
Ekleme: 2.02.2023 - 11:00 Güncelleme: 2.02.2023 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Kadri Gürsel'den 6'lı masaya isyan: Ülkenin bu şekilde yönetilmesi imkansız
Halk TV'de İsmail Saymaz ve Kadri Gürsel'in sunduğu Konuşmasak Olmaz programında altılı masadaki yetki krizine tepki vardı.

Altılı masada cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini koruyor. Ortaklar arasındaki 'yetki krizi' ise büyüyor. Daha önce, 'masadaki liderlerin Cumhurbaşkanı gibi imza yetkisi olacak' sözüyle eleştirilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında masanın adayının seçilip ortak irade dışına çıkması halinde siyasi kriz doğacağını söylemişti.

KADRİ GÜRSEL: ÜLKENİN BU ŞEKILDE YÖNETİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Muhalif Gazeteci Kadri Gürsel 6'lı masaın yetki kaosuna isyan ederek şu ifadeleri kullandı;

Millet İttifakı, ülke yönetiminde söz hakkını yansıtacak bir güç denklemi oluşturabilirse kararlar alınırken diğer partilerle eşit duruma indirgenmezse, indirgenmemelidir, adil değildir bir kere. Yüzde 10-15 oy almış bir İYİ Parti'nin yüzde 20-25 arası oy alacak olan CHP'nin yüzde 1-2 oy alacak partilerle eşit oy hakkına sahip olması haksızlıktır. Aynı şekilde ülkenin bu şekilde yönetilmesi mümkün olmayacaktır. Burada pek çok faktör araya girer; liderlerin karakterleri, ihtiraslari şunlar bunlar...
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi
Afyon-Dinar'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
İYİ Parti'de rüşvet konuşması deşifre oldu; 'GÖZE BATTIN! DEVRET!'
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e: Kiminle bir araya geldiyse sattı
İsrail'de 'Diktatör Netanyahu' sloganları: 10 binlerce kişi meydanlara indi
Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Her türlü silahı kullanmaya hazırız
ABD, Çin'in casus balonunu düşürdü
CHP'de ileri demokrasi: Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' diyen gence yaka paça müdahale ettiler .
Başkan Erdoğan'dan Nazilli'de anlamlı jest: Genç kız gözyaşlarını tutamadı!
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında limanlarımızda rekor kırıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e 'NATO üyeliği' mesajı: Bu mayınlara bilerek basıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazilli'ye müjde: Teknopark açacağız
Başkan Erdoğan, Menderes'in mektubuyla seslendi: Bizim CHP'den farkımız budur...
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist öldürüldü.
Doğal gazda merkez ülke artık Türkiye! Bakan Dönmez duyurdu: Çalışmalar tamam .
İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor! Vatandaş isyan etti: Hem işe geç kalıyorum hem de burada zulüm çekiyorum...
Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı
Terör destekçilerinin yuvası İsveç’te şaşırtmayan olay! Kapı kapı dolaşıp PKK adına haraç kesiyorlar
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu