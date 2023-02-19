Murat Kurum paylaştı: TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?
İki büyük depremle birlikte çöken binlerce bina ve hasar bile oluşmayan TOKİ konutları… Milyonların cevap beklediği “TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?” sorusuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, video ile cevap verdi.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 ili etkiledi.
7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası, 20 yıl ve üzerinde olan binalar yerle bir oldu.
Binaların yapımından sorumlu olan birçok müteahhit tutuklandı.
TOKİ binaları, hasar bile almadı
40 binin üzerinde can kaybının yaşandığı şehirlerde özellikle TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından yapılan binalarda neredeyse hasar bile görülmedi.
Sağlamlığı bu sarsıcı depremlerle kanıtlanan TOKİ evleri ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da bir paylaşım geldi.
Resmi hesabından “TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?” başlığı altında bir video yayınlayan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:
Cevap Bakan Kurum'dan...
“Doğru zemin, doğru teknikle… İstişareler sonucu belirlediğimiz yeni yerleşim yerlerimizde de doğru zemini bulmak için mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarımız hızla devam ediyor.”
Videoda, TOKİ'nin bina inşası öncesinde yaptığı zemin çalışması dikkat çekti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI