Murat Kurum paylaştı: TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 ili etkiledi.7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası, 20 yıl ve üzerinde olan binalar yerle bir oldu.Binaların yapımından sorumlu olan birçok müteahhit tutuklandı.40 binin üzerinde can kaybının yaşandığı şehirlerde özellikle TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından yapılan binalarda neredeyse hasar bile görülmedi.Sağlamlığı bu sarsıcı depremlerle kanıtlanan TOKİ evleri ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da bir paylaşım geldi.Resmi hesabından “TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?” başlığı altında bir video yayınlayan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:“Doğru zemin, doğru teknikle… İstişareler sonucu belirlediğimiz yeni yerleşim yerlerimizde de doğru zemini bulmak için mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarımız hızla devam ediyor.”Videoda, TOKİ'nin bina inşası öncesinde yaptığı zemin çalışması dikkat çekti.