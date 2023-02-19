İstanbul'da tedavi gören 8 bin 618 depremzede taburcu edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgelerinden gelen ve tedavi edilen 9 bin 875 hastadan, 8 bin 618'inin taburcu edildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinden İstanbul'a sevk edilen hastaların durumuna ilşkin bilgi verdi.Vali Yerlikaya, "Saat 19.30 itibarıyla, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.