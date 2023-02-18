  • USD: 18,84 - 18,87
  • EURO: 20,04 - 20,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meksika'dan Türkiye'ye yardım seferberliği

Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için Meksika halkı büyük bir dayanışma örneği gösterdi.

Ekleme: 18.02.2023 - 11:33 Güncelleme: 18.02.2023 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Meksika'dan Türkiye'ye yardım seferberliği
Türkiye'de 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem için dayanışma içinde olan ülkelerden biri olan Meksika'da, depremzedeler için yardım kampanyası yapıldı.

Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ açıklamasında, Meksika halkının depremzedeler için seferber olduğunu belirterek, gelen yoğun yardımlar nedeniyle büyükelçilik binası kapasitesinin tamamen dolduğunu söyledi.

140 ton yardım gönderildi
Tuğ, Meksika Savunma Bakanlığı (SEDENA) ile Meksika Dışişlerine Bağlı (SRE) Meksika Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (AMEXCID) işbirliğinde Türkiye'ye şu ana kadar 140 ton yardım gönderildiğini bildirdi.

Büyükelçilik bahçesinde sevkiyat için 65 ton yardım malzemesinin beklediğini anlatan Tuğ, bunun da kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Kurtarma ekibi de yollandı
Tuğ, depremin ardından Türkiye'ye 150 kişilik Meksika arama kurtarma ekibinin gittiğini dile getirerek, 'THY uçaklarıyla 90 Meksikalı gönüllü, arama kurtarma sürecine yardımcı olmak için büyükelçiliğimiz kanalıyla depremden etkilenen illerimize sevk edildi.' ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise depremden sonra gösterilen yoğun ilgi ve dayanışma için Meksika halkına ve yetkililere yürekten teşekkür edildi.

Meksika'dan Türkiye'ye yardım seferberliği

Meksika'dan Türkiye'ye yardım seferberliği
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
296. saatte yeni mucize! Hatay'da 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Anadolu'da inşa ve ihya zamanı: Kentler yeniden kurulacak
Furkan Apartmanı'nın ön inceleme raporu tamamlandı! Şok gerçek ortaya çıktı: 51 kişiye mezar olmuştu
Bakan Kurum’dan ‘Deprem bölgesindeki iller’ açıklaması: Yerleşim yerleri belirlendi
Kahramanmaraş depreminde can kaybı sayısı 39 bin 672'ye yükseldi
Deprem bölgesindeki STK'ları hedef almıştı: Murat Yetkin tepki çekince geri adım attı
Deniz Akkaya Haluk Levent'i 2. kez bombaladı: Plastik kahramanın dolandırdığı kişilerle görüştüm
Adıyaman'da depremde yıkılan otelin sahipleri ve yöneticileri tutuklandı
CHP'li Edirne Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 3 çalışan gözaltına alındı
MEB'den deprem bölgesindeki öğrencilere 'parasız yatılı' imkanı
Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların sorumlusu 7 müteahhit tutuklandı
'Afetzede Barınma Desteği'nden kimler faydalanabilecek? AFAD, detayları madde madde açıkladı
Fuat Oktay: 200'ün altında enkazda arama kurtarma devam ediyor
Hatay'da 278. saatte mucize kurtuluş: 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı
MSB paylaştı: O omuz devlettir, miletttir! Sosyal medyada gündem olan görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez ile görüştü
Deprem bölgesindeki Fahrettin Koca ile minik Medine'nin gülümseten anları kameralara yansıdı
Asrın felaketinde 12'nci gün: 38 bin 44 canımızı yitirdik
Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK Başkanı Özvar: Hibrit seçeneği masada
Bakan Dönmez duyurdu! Gelecek hafta çalışmaya başlayacak
Naci Görür'den İstanbul depremi için yeni uyarılar: Deprem şiddeti en fazla hangi ilçelerde hissedilecek?

Naci Görür'den İstanbul depremi için yeni uyarılar: Deprem şiddeti en fazla hangi ilçelerde hissedilecek?

Fay hattı üzerindeki 55 haneli Kuyumcular köyünde depremden sonra 3 ev kaldı

Fay hattı üzerindeki 55 haneli Kuyumcular köyünde depremden sonra 3 ev kaldı

Üç büyük deprem gören mahalle görenleri şaşırtıyor: Tek taş bile düşmedi

Üç büyük deprem gören mahalle görenleri şaşırtıyor: Tek taş bile düşmedi

Ürküten görüntü: Bir anda üç metre yükseldi görenler dehşete düştü

Ürküten görüntü: Bir anda üç metre yükseldi görenler dehşete düştü

Kilometrelerce uzuyor: Kahramanmaraş'ta fay kırıkları havadan görüntülendi

Kilometrelerce uzuyor: Kahramanmaraş'ta fay kırıkları havadan görüntülendi

Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar

Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar