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Altından sokak geçen apartman deprem sonrası tekrar akıllara geldi

Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçmesi, görenleri şaşkına çeviriyor. Apartman, Kahramanmaraş depremi ile tekrar akıllara geldi.

Ekleme: 18.02.2023 - 12:57 Güncelleme: 18.02.2023 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
Altından sokak geçen apartman deprem sonrası tekrar akıllara geldiİlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçmesi, görenleri şaşkına çeviriyor.

Yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı. Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 11 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altının açılması sonucunda yayaların kullanımına sunuldu.

Altından sokak geçen apartman, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından tekrar akıllara geldi. Vatandaşlar, söz konusu bina gibi tehlike arz edebilecek binalara karşı önlem alınmasını istedi.

Altından sokak geçen Aydoğan Apartmanı'nın tehlikeli olabileceğini belirten çevre sakini İbrahim Kaya, “Gördüğüm kadarıyla bina tehlikeli. Benzer binalar farklı şehirlerde de var. İyi, sağlam yapıldıysa belki bir şey olmaz ama nasıl yapıldığını bilemiyoruz. Eğer bina zamanında sağlam yapılmadıysa problem çıkartabilir” dedi.

'Önlem alınmalı'

Tehlikeli binalara karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayan Sinan Sinkaya ise, 'Binanın altından sokak geçiyor. Böyle tehlike arz eden binalarla ilgili mutlaka önlem alınmalı. Son depremlerdeki bina yıkılmalardan dolayı birçok can kaybımız yaşandı. Ben hayatımda ilk defa böyle bir bina görüyorum. Binanın altından geçerken yıkım olsa altında insan da kalabilir. Samsun'da da bir deprem meydana gelebilir. Bizler de vatandaş olarak tedbirlerimizi alıp, böyle durumları yetkililere bildirmemiz gerekiyor' diye konuştu.

Apartmanın altından geçen sokak, kestirme olduğu için mahalle sakinleri tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Altından sokak geçen apartman deprem sonrası tekrar akıllara geldi

Altından sokak geçen apartman deprem sonrası tekrar akıllara geldi

Altından sokak geçen apartman deprem sonrası tekrar akıllara geldi
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