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Deprem bölgesindeki STK'ları hedef almıştı: Murat Yetkin tepki çekince geri adım attı

Katıldığı televizyon programında Kahramanmaraş depreminin ilk gününden itibaren bölgede yardım faaliyetlerinde bulunan STK'ları hedef alan gazeteci Murat Yetkin, tepki çekince geri adım attı. Yanlış anlaşıldığını savunan Yetkin "Benim derdim bunun şovunu yapanlarlaydı. Bunun bir üslup sorunum olduğunu kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki STK'ları hedef almıştı: Murat Yetkin tepki çekince geri adım attı
Ekleme: 17.02.2023 - 23:41 Güncelleme: 17.02.2023 - 23:50 / Editör: Ozge Selin
Deprem bölgesindeki STK'ları hedef almıştı: Murat Yetkin tepki çekince geri adım attı
Gazeteci Murat Yetkin, katıldığı bir televizyon programında Kahramanmaraş depremi sonrası yardım için hemen bölgeye koşan STK'ları hedef almış, 'Ne oluyor hafızlık kursunu bitirdiği zaman ordu gibi resmi geçit yapan entarili sarıklılar. Nerede onlar? Bir işin ucundan tutamazlar mı neredeler? Ancak sela okunurken mi ortada olacaklar. Hayat kurtarmak yerine öldükten sonra mı ortaya çıkacaklar. Bunları açıkça konuşmamız lazım artık? Onu konuşma bunu konuşma yetti ya.' diyerek İslami derneklerin bölgede olmadığını iddia etmişti.

Tüm İslami dernekler bölgede

Yetkin'in sözlerinin ardından tüm İslami derneklerin bölgede olduğu ortaya çıktı. Asrın felaketinin yaraların sarmak için tüm kamu kuruluşları gibi harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tüm imkanlarını, afetzedeler için seferber etti. İslami STK ve dernekler de bölgede depremzedeler ve enkaz altında kalan vatandaşlarımız için yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. Bölgeye, İsmailağa Cemaati başta olmak üzere İHH, Beşir Derneği ve İFAM'ın da aralarında olduğu onlarca İslami cemaat ve dernek intikal etti.

Geri adım attı: Üslup sorunum olduğunu kabul ediyorum

Tüm İslami dernek ve STK'ların orada olduğunu anlayan Yetkin, geri adım attı. Yeni bir video yayınlayan gazeteci Yetkin, geri adım atarak 'Şov yapanlara söyledim' dedi. Yetkin yayınladığı videoda 'Fox Tv'de orta Sayfa programı yapıyoruz malum. Orada herkes yardıma koşuyor, madenciler, yurt dışı heyetler bu hafızlık kursunu bitiren çocukları uygun adım askerler gibi yürütenler nerede? Hatta sarıklılar ve cübbeliler dedim çok alınma olmuş. Buradaki üslubum tepki topladı. Burada şu ayrımı yapmış olmam lazımdı. Bunu bir özeleştiri olarak söylüyorum. Evet pek çok cemaatler de kurtarma çalışmalarına katılıyor hatta onlara Kızılay'dan AFAD'dan önde yer veriliyor. Benim gidip gördüğüm Kahramanmaraş'ta örneğin İHH kuruluşu vardı. Orada olup canla başla çalışan hiç kimseyi ayırt etmiyorum. Benim derdim bunun şovunu yapanlarlaydı. Bunun bir üslup sorunum olduğunu kabul ediyorum.' dedi.
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