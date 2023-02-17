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12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı! Kahramanmaraş depreminde bir mucize daha!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkezli gerçekleşen depremlerin ardından ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu illerimizden Hatay'da 260. saate girilirken bir mucize haberi daha geldi. 12 yaşındaki Osman Hatay'da Buket Apartmanı enkazından kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin büyük mücadelesi sonrası enkazdan çıkartılan çocuk yaralı yüreklere bir nebze olsun su serpti. Ekipler, nefes kesen kurtarma operasyonu sonrası sevinç gözyaşları döktü. Osman'ın ise sağlık durumunun ilk planda iyi göründüğü belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı! Kahramanmaraş depreminde bir mucize daha!
Ekleme: 17.02.2023 - 01:34 Güncelleme: 17.02.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı! Kahramanmaraş depreminde bir mucize daha!
Türkiye yüzyılın en yıkıcı depremiyle karşı karşıya...

260. SAATTE BİR MUCİZE DAHA!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerini de vuran depremin ardından 260. saate bir mucize daha gerçekleşti.

Depremin en büyük hasarı verdiği illerden Hatay'da 260. saatte 12 yaşında Osman isminde bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.

12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı! Kahramanmaraş depreminde bir mucize daha!

YÜREKLERE SU SERPTİ

Arama kurtarma ekiplerinin büyük mücadelesi sonrası enkazdan çıkartılan çocuk yaralı yüreklere bir nebze olsun su serpti. Ekipler, nefes kesen kurtarma operasyonu sonrası sevinç gözyaşları döktü.

Yaşam alanı boşluğunda oturur vaziyette iken kurtarılan Osman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan depremzede çocuk enkazda başka sesler duyduğunu söyledi fakat bu sesin arama kurtarma görevlilerine ait olma ihtimali de dikkate alınıyor. Enkaz bölgesindeki sesin kaynağı ise araştırılıyor.
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