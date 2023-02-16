Yıkılan binalardan sorumlu 5 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılıyor.11 ili vuran afetin ardından arama-kurtarma mücadelesi canla başla devam etti.Öte yandan sahada ise depremzedeler için yardım çalışmaları sürüyor.Yurdun dört bir yanından yapılan yardımlarla vatandaşlar için yaşam alanları oluşturulurken, barınmaları için de KYK yurtlarında imkanlar sağlanıyor.Bölgelerdeki binalara ilişkin hasar tespit çalışmaları da yapılırken, yeniden eskiye yıkılan tüm binaların sorumluları da tek tek yakalanarak sorgulanıyor.Bu süreçte kaçan müteahhitler de yakayı ele veriyor.Depremden en çok etkilenen illerden biri de Adana oldu.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuya ilişkin, geçtiğimiz günlerde 16 müteahhit ve mühendis gözaltına alınmıştı.Sorguları devam eden sorumlularla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Gözaltına alınan 5 şüphelinin, 'taksirle öldürme ve yaralama' suçundan tutuklandığı açıklandı.