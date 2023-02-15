Taha Duymaz'ın ablasından yeni açıklama
Günlerdir enkaz altında olan Taha Duymaz hakkında çeşitli söylentilerin sosyal medyada yer tutmasına karşı ünlü fenomenin ablası sessizliğini bozdu.
Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Bu bilgi, ablası tarafından depremin ilk gününde açıklanmıştı.
İddialar sinirlendirdi
Depremden günler geçmesine rağmen henüz Taha Duymaz'a ulaşılamadı. 8 katlı binanın enkazında olduğu iddia edilen Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken prim yapmakla suçlanan ablasından yeni bir paylaşım geldi.
İşte Taha Duymaz'ın ablasının Instagram hesabından yaptığı açıklama:
'Acımız çok'
'Arkadaşlar bu hesap kardeşimi gerçekten yürekten sevenler için açık. Bu süreçte sevenlerine haber vermek için. Şimdi ben bu kötü konuşan, yorum yapan insanlara sesleniyorum. Bu durumda acımız çok, bunu yaşamayan bilmez ve Allah kimseye yaşatmasın.'
'Allah için susun'
'Şimdi klavye başına geçip oradan konuşmak, laf etmek, suçlamak çok kolay. tek dileğim Allah size yaşatmasın. Taha, ben, Melek, Umut, halam ve eniştem benim kanlarım, canlarım. Yeni fenomen olmadı sonuçta. İsteseydim ben ilk baştan prim yapar, takipçi yükseltirdim kardeşimin arkasından. Lütfen size Allah için susun artık ve biz de kardeşlerimize kavuşalım.'
'Halen bekliyoruz'
'Bu zamana kadar sustum, acımı sizin gibi gereksiz insanlar yüzünde yaşayamıyorum. Kardeşlerim, halam, eniştem enkaz altında. Ben yabancı değilim, benim canlarım, kanlarım, hayatlarım onlar.
Burada prim kasacak yok takipçi yok bilmem ne... Taha var
Melek var Umut var bırakın... Burada halen çıkmadılar ve halen bekliyoruz. Ben geldim geleli sadece bir kere annemi görmeye gittim ne haldedir diye.'
'Her çıkan cesede bakıyoruz'
'Burada her çıkan cesede bakmaktan psikolojimi anlayamazsınız. Onlardır diye bir umutla ya ölü ya diri ama siz bu duyguyu, acıyı hissedemezsiniz. Dilerim Allah'tan bu boş konuşan 'saklıyor' diyen insanlar 'prim yapıyor' diyen klavye delikanlılarına Allah size yaşatmasın dilerim”
İddialar sinirlendirdi
Depremden günler geçmesine rağmen henüz Taha Duymaz'a ulaşılamadı. 8 katlı binanın enkazında olduğu iddia edilen Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken prim yapmakla suçlanan ablasından yeni bir paylaşım geldi.
İşte Taha Duymaz'ın ablasının Instagram hesabından yaptığı açıklama:
'Acımız çok'
'Arkadaşlar bu hesap kardeşimi gerçekten yürekten sevenler için açık. Bu süreçte sevenlerine haber vermek için. Şimdi ben bu kötü konuşan, yorum yapan insanlara sesleniyorum. Bu durumda acımız çok, bunu yaşamayan bilmez ve Allah kimseye yaşatmasın.'
'Allah için susun'
'Şimdi klavye başına geçip oradan konuşmak, laf etmek, suçlamak çok kolay. tek dileğim Allah size yaşatmasın. Taha, ben, Melek, Umut, halam ve eniştem benim kanlarım, canlarım. Yeni fenomen olmadı sonuçta. İsteseydim ben ilk baştan prim yapar, takipçi yükseltirdim kardeşimin arkasından. Lütfen size Allah için susun artık ve biz de kardeşlerimize kavuşalım.'
'Halen bekliyoruz'
'Bu zamana kadar sustum, acımı sizin gibi gereksiz insanlar yüzünde yaşayamıyorum. Kardeşlerim, halam, eniştem enkaz altında. Ben yabancı değilim, benim canlarım, kanlarım, hayatlarım onlar.
Burada prim kasacak yok takipçi yok bilmem ne... Taha var
Melek var Umut var bırakın... Burada halen çıkmadılar ve halen bekliyoruz. Ben geldim geleli sadece bir kere annemi görmeye gittim ne haldedir diye.'
'Her çıkan cesede bakıyoruz'
'Burada her çıkan cesede bakmaktan psikolojimi anlayamazsınız. Onlardır diye bir umutla ya ölü ya diri ama siz bu duyguyu, acıyı hissedemezsiniz. Dilerim Allah'tan bu boş konuşan 'saklıyor' diyen insanlar 'prim yapıyor' diyen klavye delikanlılarına Allah size yaşatmasın dilerim”
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