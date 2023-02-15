Malatya’da deprem anındaki görüntü, tsunamiyi hatırlattı
7.7 büyüklüğündeki ilk deprem, Malatya’daki bir çiftlik evinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çiftlikteki havuzun taştığı anlar, tsunamiyi andırdı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.
35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazlası da sarsıntılardan yaralı kurtuldu.
Depremin 10'uncu gününe girilirken birçok ilde artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.
Depremin şiddeti bir kez daha kamerada
Hala umudun kesilmediği bazı bölgeler de yok değil…
Oralarda da arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.
Öte yandan depremin şiddetini gösteren yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.
Tsunami gibi...
Adres Malatya…
Bir çiftliğin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, tsunamiyi andırdı.
Depremin başlaması ile çiftlikte bulunan sulama havuzundaki su; sağa, sola ve öne taştı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI