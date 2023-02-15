Malatya’da deprem anındaki görüntü, tsunamiyi hatırlattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazlası da sarsıntılardan yaralı kurtuldu.Depremin 10'uncu gününe girilirken birçok ilde artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.Hala umudun kesilmediği bazı bölgeler de yok değil…Oralarda da arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.Öte yandan depremin şiddetini gösteren yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.Adres Malatya…Bir çiftliğin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, tsunamiyi andırdı.Depremin başlaması ile çiftlikte bulunan sulama havuzundaki su; sağa, sola ve öne taştı.