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THY, bugün 89 seferle 16 bin 268 depremzedeyi tahliye edecek

Depremin ardından depremzedelerin bölgeden tahliyesi için uçuşlar gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) bugün 89 seferle 16 bin 268 vatandaşın tahliyesi edileceğini açıkladı.

Ekleme: 14.02.2023 - 11:10 Güncelleme: 14.02.2023 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
THY, bugün 89 seferle 16 bin 268 depremzedeyi tahliye edecekTHY, 10 ilde etkili olan depremin ardından AFAD ve yetkili makamların iş birliğiyle deprem bölgelerine insani yardım ve arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması, vatandaşların tahliyesi için operasyonlarını sürdürüyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, depremin ilk gününden bu zamana kadar 1041 seferle 186 bin 790 arama kurtarma ekibinin bölgeye ulaştırdığını açıkladı. Havayolu şirketi bugün 89 seferle 16 bin 268 yolcunun tahliyesini gerçekleştireceğini açıkladı. Tahliye uçuşlarında ücretsiz rezervasyon sürecinin devam ettiği, rezervasyonu olmayanların, uçuşlarda yer olması durumunda uçağa sırayla kabul edilebileceği belirtildi.
Yolcular ücretsiz biletleme işlemlerini havayolu şirketinin mobil uygulaması ve internet sitesinden yapabilecek.

9 GÜNDE 6 BİN 708 TON YARDIM MALZEMESİ TAŞINDI

Bilgilendirmede ayrıca depremin Türk Hava Yolları'nın ilk gününden bu zamana kadar 1013 sefer ile 182 bin 613 depremzedenin tahliyesini gerçekleştirildiği belirtilirken, kargo uçuşlarıyla da yardım malzemelerin bölgeye taşınmaya devam ettiğini vurguladı. Turkish Cargo, 9 günde gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 108 kargo seferiyle 6 bin 708 ton yardım malzemesini afet bölgesine taşıdı. Hava kargo şirketi aynı zamanda bugün gerçekleştireceği 14 kargo seferiyle yardım malzemelerini bölgeye ulaştıracak.

THY KÜÇÜK DOSTLARI UNUTMADI

Tahliye uçuşlarında depremzedelerin tahliyesinin yanı sıra evcil hayvanların da uçağa bindirilmesinde yardımcı olunuyor. Deprem bölgelerinden uçağa binen vatandaşların uçağa evcil hayvanlarıyla alınması için havalimanlarında taşıma kafesi göndermeye başladı. İlk olarak Malatya Havalimanı'ndan dağıtıma başlanılan taşıma kafesleri gün içerisinde deprem bölgesindeki diğer havalimanlarına da gönderilecek. Havayolu şirketi ayrıca afet nedeniyle evcil hayvanlarıyla uçağa binmek isteyen depremzedelerden aşı karnesi isteme zorunluluğunu kaldırmıştı.
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