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Devletin tüm hava araçları sahada: Binlerce depremzede için seferber oldular

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye tek yürek oldu. Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sağlık Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki hava araçları depremzedeler için seferber edildi. Hava araçlarıyla toplam bin 715 hasta farklı şehirlerdeki hastanelere nakledildi.

Devletin tüm hava araçları sahada: Binlerce depremzede için seferber oldular
Ekleme: 14.02.2023 - 14:32 Güncelleme: 14.02.2023 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Devletin tüm hava araçları sahada: Binlerce depremzede için seferber oldular
Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar bünyesindeki hava araçları, durumu kritik yaralı depremzedelerin nakli için bölgede.

Hasta ve yaralı depremzedelerin başka illerdeki hastanelere nakline yönelik çalışmalar, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hava Operasyon Merkezi tarafından koordine ediliyor.

Devletin tüm hava araçları sahada: Binlerce depremzede için seferber oldular

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 4, 2 ve 1 sedyeli uçak ambulanslar, helikopter ambulanslar, yurt dışı uçakları, TSK kargo tipi uçakları ve Cumhurbaşkanlığına ait ambulans uçaklarla Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Mersin, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kayseri'den yaralılar taşındı.

Depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bu sabaha kadar TSK kargo tipi uçakla 1015, dört sedyeli uçak ambulansla 90, iki sedyeli uçak ambulansla 129, bir sedyeli uçak ambulansla 20, Cumhurbaşkanlığına ait uçaklarla 253, helikopter ambulansla 45, deprem sonrası çalışmalara destek için Norveç'ten gönderilen uçakla 25 olmak üzere 1577 yaralının nakli sağlandı.

Nakledilen yaralıların 738'i Ankara'da, 653'ü İstanbul'da, 120'si İzmir'de, 23'ü Adana'da, 18'i Antalya'da, 10'u Kayseri'de hastanelerde tedavi altına alındı. Ayrıca ambulans uçaklarla Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Konya, Eskişehir gibi illere de hasta nakli gerçekleşti.

Devletin tüm hava araçları sahada: Binlerce depremzede için seferber oldular

Gece görüşlü Skorsky'ler devrede

Ayrıca gece görüş özelliği bulunanların da içinde olduğu Skorsky tipi helikopterle hasta nakilleri yapıldı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 67, Nurhak ilçesinden 7, Pazarcık ilçesi Nacar köyünden 15, Afşin'den 1 ve şehir merkezinden 18 kişi hastanelere sevk edildi.

Devletin tüm hava araçları sahada: Binlerce depremzede için seferber oldular

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinden 10, Besni'den 2, şehir merkezinden 1 çocuk ve Hatay'dan 1 yaralının da aynı helikopterlerle nakli sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki iki sedyeli ambulans helikopter de Kahramanmaraş'tan 12, Şanlıurfa'dan 2 hastayı Kayseri'ye, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan alınan 2 hastayı Antalya'ya sevk etti.

Söz konusu helikopterle deprem bölgelerinden toplam 138 hastanın nakli gerçekleşti.

Hava araçlarıyla taşınan toplam hasta sayısı bu sabah itibarıyla 1715 oldu.

Devletin tüm hava araçları sahada: Binlerce depremzede için seferber oldular
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