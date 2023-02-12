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Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklamalar geldi. Özer, 71 ilde okullar 20 Şubat'ta başlayacak' dedi.

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?
Ekleme: 12.02.2023 - 14:09 Güncelleme: 12.02.2023 - 14:31 / Editör: Ozge Selin
Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yurt genelinde eğitim öğretim 20 Şubat'a kadar ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer açıklamalarında, 71 ilde okulların 20 Şubat tarihinde açılacağını belirtti. Depremin etkilediği bölgeler için ise 1 Mart tarihini işaret etti.

1 MART'I İŞARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklamalar geldi. Özer, 71 ilde okullar 20 Şubat'ta başlayacak' dedi. Bakan Özer, "71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 71 ildeki okulların kapasitesini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor ki bu 10 ilden gelen öğrencileirmizin taleplerini karşılayabilelim." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, "10 ilimizde eğitime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz" ifadelerini kullandı. "1 Mart'ta eğitime devam edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verileceğini söyleyen Özer, "Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini Şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Yani orta hasarlı, hasarlı binalarımızın. Bölgede 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibari ile 10 ilimizde bölgesel eğitime açma kararları vermeyeceğiz. Kovid salgınında olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız." ifadelerini kullandı.

İKİİLİ ÖĞRETİM

Bakan Özer, "10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız. Bir de şu anda 10 ilimizde toplanma yerleri var. 141 tane bu amaçla çadır kurduk." dedi.

ÖZEL ÖĞRETİMLERİN KAPASİTESİ ARTTIRILDI

Özel eğitim kurumları ile ilgili açıklamalarda bulunan Özer, "Özel öğretim kurumlarımız kapasitelerinin %3'ü kadar şehit yakınları gibi tam burslu olarak öğrencileri yararlandırmaktadırlar. Özel öğretim kurumlarındaki bu %3'ü %10'a artırıyoruz." dedi.

2 BİN TANE REHBER VE PSİKOLOJİK DANIŞMANIMIZ SAHADA

Her gün hizmet verdiğimiz kapasitelerimizi artıyoruz. Günlük 2 milyon sıcak Yemek üretiyoruz. 465 vatandaşımızın 25 bini 10 ilin dışında. Yaklaşık 5 bin MEB'in arama-kurtarma ekibi sahada. Yine 2 bin tane rehber ve psikolojik danışmanımız sahada. Kısaca hem eğitim öğretim süreçlerine hem paydaşlarını istişare halinde el birliği yaparak yönetmek için çalışıyoruz. Bakanlığımızın tüm çalışanlarına en içten şükranlarımı sunuyorum
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