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Depremde 7. gün mucizesi: 159. saatte 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da facianın 7. gününde de mucizevi haberler gelmeye devam ediyor.

Depremde 7. gün mucizesi: 159. saatte 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Ekleme: 12.02.2023 - 19:06 Güncelleme: 12.02.2023 - 19:17 / Editör: Ozge Selin
Depremde 7. gün mucizesi: 159. saatte 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

159. SAAT 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından ekipler yeni bir cana ulaşmak için aralıksız çalışmasına devam ediyor. Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yaşam belirtisi alan Ankara Kömür İşletmesi ekipleri ile Tacikistanlı ekip 2 yaşındaki Yavuz Canbaz'a ulaştı. Hummalı çalışma sonucunda küçük çocuk sağ olarak kurtarıldı. Deprem felaketinin 7 gününde gelen bu haber herkes tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Umutları yeşerten bu haberin ardından aynı bölgede 7 yaşlarında bir çocuk için çalışmalar sürüyor.

Depremde 7. gün mucizesi: 159. saatte 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Ankara Kömür İşletmesinden geldiğini belirten madencilerden Bekir Yılmaz, 'Yaklaşık 5 gündür buradayız. Binanın üzerinde yangın vardı. Sonunda binanın bu tarafından iş makineleri girdi. Canlı belirtisi olan yerde makineleri durdurduk. Canlı belirtisi olan yerden 2 yaşlarında çocuğun sesini aldık. O şekilde çıkarttık. Bugüne kadar uğraştığımız her şey hafiflemiş oldu. Çocuğun durumu normal canlı, gülüyordu çocuk. Bulduğumuzda toz toprak içindeydi. Melekler yardım etmiş.” dedi.

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