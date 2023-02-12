CHP'li başkan, Samandağ'a giden yardımlara el koydu

Tarihi deprem felaketinde 7'nci gün...Bölgede insanüstü bir çaba ile hayat kurtarılmaya, depremzedelere yardım ulaştırılmaya çalışılıyor.Bütün bu hengame içinde birçok fırsatçı da krizi fırsata çevirme derdinde.Onlardan biri de CHP Sanamdağ İlçe Başkanı Turgay Arabacı...Depremden en çok etkilenen noktalardan biri olan Hatay'ın Samandağ ilçesi o oranda da yardımların ulaştırılmaya çalışıldığı bir ilçeydi.Arabacı'nın ise bölgeye gelen yardımalara el koyarak babasının evinde depoladığı ortaya çıktı.Alınan bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri eve baskın yaptı.Baskında evde ve henüz indirilmekte olan tır üzerindeki malzemelere el konuldu.Arabacı ise yardımların aylarca sonra bile dağıtılmak üzere parti merkezinden kendisine yönlendirildiğini, çoklu almaların önüne geçmek için babasının evine indirdiğini söyledi.