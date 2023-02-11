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Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Deprem bölgesi hava durumu tahminleri, bölgedeki afetzedeler ve depremden etkilenen vatandaşlar için endişelenen milyonlar tarafından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ve haftalık tahminleri doğrultusunda Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevre illerde beklenen hava olayları açıklandı. Peki, afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı? Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde ve deprem bölgesinde yağış beklenmezken, deprem yaşayan illerimizde sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği, Malatya'da -12'lere kadar ineceği bildirildi.

Ekleme: 11.02.2023 - 11:06 Güncelleme: 11.02.2023 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?
Kahramanmaraş depremiyle etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgedeki günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hem çalışmaları hem de felakette evlerini kaybetmiş depremzedeleri olumsuz etkiliyor. Deprem bölgelerinde ise yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Karabük, çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre deprem bölgelerinde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
Diyarbakır
11.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -6/7

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -6/7

Malatya
11.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -12/-2

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -10/0

Adana
11.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1/13

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5/15, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1/13

Kahramanmaraş
11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/6

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 30-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/6

Gaziantep
11.02.2023 Cumartesi : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 10-20 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : --4/7

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/7

Osmaniye
11.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar doğu güneydoğu yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 30-40 km/saat en düşük, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/12

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar batı güneybatı yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/12

Şanlıurfa
11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, rüzgar Kuzey ve doğu yönlerden 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/8

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar Kuzey yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/8

Kilis
11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu rüzgar kuzeydoğu yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/10

12.02.2023 Pazar : Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzey batı yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/10

Adıyaman
11.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -6/6

12.02.2023 Pazar: Az bulutlu, rüzgar Kuzey yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -6/6

Hatay
11.02.2023 Cumartesi : Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey kuzeydoğu 10-20 km/saat, hamlesi 40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/11

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar güneybatı yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1/12.
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