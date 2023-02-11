Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş depremiyle etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgedeki günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hem çalışmaları hem de felakette evlerini kaybetmiş depremzedeleri olumsuz etkiliyor. Deprem bölgelerinde ise yağış beklenmiyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Karabük, çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre deprem bölgelerinde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:Diyarbakır11.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -6/712.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -6/711.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -12/-212.02.2023 Pazar : Az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -10/011.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1/1312.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5/15, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1/1311.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/612.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 30-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/611.02.2023 Cumartesi : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 10-20 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : --4/712.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/711.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar doğu güneydoğu yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 30-40 km/saat en düşük, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/1212.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar batı güneybatı yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/1211.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, rüzgar Kuzey ve doğu yönlerden 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/812.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar Kuzey yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/811.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu rüzgar kuzeydoğu yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/1012.02.2023 Pazar : Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzey batı yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/1011.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -6/612.02.2023 Pazar: Az bulutlu, rüzgar Kuzey yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -6/611.02.2023 Cumartesi : Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey kuzeydoğu 10-20 km/saat, hamlesi 40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/1112.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar güneybatı yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1/12.