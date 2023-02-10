Millet can derdindeyken onlar deprem bölgesinde tartıştı: CHP’li Belediye Başkanı Özgür Özel'i böyle azarladı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin en çok etkilediği illerden birisi olan Hatay'da, CHP’li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasındaki tartışma kameraya yansıdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremin en çok etkilediği illerden birisi de Hatay oldu.Hatay'da CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı.Özgür özeli azarlarcasına tepki gösteren Eryılmaz 'Bana daha merhaba demeden 'seni alanda görmek lazım' demene ben çok üzüldüm. Beraber milletvekilliği yaptık. Bana moral vermeni, bana sarılıp 'geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim.' dedi.Özgür Özel'in “dedim” cevabı karşısında iyice sinirlenen Eryılmaz 'Demedin sen bana. Birilerini doldurdun benim yanıma gönderdin. Üzüldüm' diyerek tepkisini dile getirdi.