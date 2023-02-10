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Deprem bölgeleri için önemli karar

Adalet Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremden etkilenen illerde adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi. Ölü muayene ve defin işlemleri ile ilgili alınan önlemler kapsamında, köylerde muhtarlar tarafından, muhtarlara ulaşılamıyorsa mülki amir tarafından görevlendirilecek memurlarca hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edilerek defin işlemleri gerçekleştirilecek. İl ve ilçe merkezlerinde vefat eden kişinin ölü muayene işleminin bir hekim tarafından en seri şekilde yapılması sağlanacak. Ölü muayene tutanaklarına Cumhuriyet savcısı tarafından görüldü yapılacak, defin ruhsatının düzenlenecek.

Ekleme: 10.02.2023 - 12:26 Güncelleme: 10.02.2023 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Deprem bölgeleri için önemli karar
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce depremin yaşandığı andan itibaren deprem bölgelerinde gerekli önlemler alınması için çalışmalar başlatıldı. Bu süreçte deprem nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde ölü muayene ve defin işlemleriyle ilgili alınan önlemler kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarına resmi yazılar gönderildi.

'Deprem Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edilen Yerlerde Yapılacak Ölü Muayene ve Defin Ruhsatı işlemleri' konulu yazıda, meydana gelen depremler neticesinde yaşanan yıkımın büyüklüğü, iklim koşulları, köylerdeki cenazelerin ölü muayene işlemlerinin yapıldığı yerlere taşınamaması, köylerde yeterli sağlık mensubunun bulunmaması, cenazelerin bir an evvel durum tespitlerinin yapılıp defin işlemlerinin yapılmasında zorunluluk bulunması ve olağanüstü hal koşulları nedeniyle alınması gereken önlemler belirtildi.

Ölü muayene ve defin işlemleri ile ilgili şu önlemler alındı:

Köylerde muhtarlar tarafından, muhtar bulunamıyor ya da muhtarlara ulaşılamıyorsa mülki amir tarafından görevlendirilecek memurlarca deprem sonucu hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin ve durumlarının tespit edilerek bu kişiler tarafından düzenlenecek defin ruhsatı ile defin işlemleri gerçekleştirilecek.

İl ve ilçe merkezlerinde; vefat eden kişinin ölü muayene işleminin bir hekim tarafından en seri şekilde yapılması sağlanacak. Ölü muayene tutanaklarına Cumhuriyet savcısı tarafından görüldü yapılacak, defin ruhsatının düzenlenecek. Vefat eden kişinin kimliğinin tespit edilememesi halinde teşhise elverişli fotoğrafı çekilecek, parmak izi ve DNA örneği alınacak, cenaze kayıt altına alınmak suretiyle defin ruhsatı düzenlenecek. Cenazenin defnedildiği yer ve mezarlık kayıt altına alınacak.
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