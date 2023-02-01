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Ünlü tarihçi Murat Bardakçı'dan Altılı Masa'nın MİT Başkanı Fidan'ı görevden alma vaadine sert eleştiri: Böyle bir şey ayıptır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Altılı Masa'nın iktidara gelmesi halinde MİT Başkanı Hakan Fidan başta olmak üzere, YÖK, Merkez Bankası gibi kurumların üst düzey yöneticilerinin görevden alınacağını açıklamıştı. Büyük tepki toplayan açıklamalara bir eleştiri de ünlü tarihçi ve gazeteci Murat Bardakçı'dan geldi. Altılı Masa'nın görevden alma vaadlerine tepki gösteren Bardakçı, "İlk şunu görevden alacağız, ilk bunu alacağız diyorlar. Ayıptır ya böyle bir şey" dedi. Ayrıca Altılı Masa'yı Jön Türkler'e benzeten ünlü tarihçi, "Birilerine yalakalık yapmak için Anayasa'dan Türk kelimesini çıkarmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü Türküm demek faşizm bunlara göre" ifadelerini kullandı.

Ünlü tarihçi Murat Bardakçı'dan Altılı Masa'nın MİT Başkanı Fidan'ı görevden alma vaadine sert eleştiri: Böyle bir şey ayıptır
Ekleme: 1.02.2023 - 18:35 Güncelleme: 1.02.2023 - 18:56 / Editör: Ozge Selin
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı'dan Altılı Masa'nın MİT Başkanı Fidan'ı görevden alma vaadine sert eleştiri: Böyle bir şey ayıptır
6 liderin bulunduğu Millet İttifakı, seçim çalışmalarını adaysız sürdürürken; bugün seçilmeleri halinde yapmayı planladıkları 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi tanıttı. “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” altında belirlenen düzenlemeler imzalanırken; masanın asıl hedefini de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı. Özel, MİT Başkanı Hakan Fidan başta olmak üzere birçok kurumun üst düzey yöneticilerinin görevden alınacağını dile getirdi. CHP'li isim, “İktidara geldiğimizde hemen Merkez Bankası, YÖK, MİT ve bu düzeydeki üst düzey kuruluşların başındaki yöneticiler gidecek” dedi.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Büyük tepki toplayan açıklamalara bir eleştiri de ünlü tarihçi ve gazeteci Murat Bardakçı'dan geldi. Tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Bardakçı Altılı Masa'nın görevden alma vaadlerine tepki göstererek, 'İlk şunu görevden alacağız, ilk bunu alacağız diyorlar. Ayıptır ya böyle bir şey' diye konuştu.

Ünlü tarihçi Murat Bardakçı'dan Altılı Masa'nın MİT Başkanı Fidan'ı görevden alma vaadine sert eleştiri: Böyle bir şey ayıptır

'TÜRKÜM DEMEK FAŞİZM OLDU'

'Altılı Masa 3. Jön Türk hareketidir.' diyen Bardakçı 'Birilerine yalakalık için Türk kelimesini anayasadan çıkartıyorlar, bu kadar seviye düşürülmez, Türkiye'desin yahu ne demek' ifadelerini kullandı. Eleştirilerine devam eden Bardakçı 'Türkiye'de tuhaf bir şey oldu, Türküm demek faşizm oldu bu memlekette' dedi.
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