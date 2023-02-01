Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 15 yaralı

Kaza saat 05.30 sıralarında Tokat - Sivas karayolu Kızıliniş mevkiinde yaşandı.Van'dan Samsun'a seyir halinde olan Cemalettin Ruhhan idaresindeki 60 AAC 832 plakalı yolcu otobüsü bölgedeki kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.Kazada otobüs muavini Mert Balcı olay yerinde hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.