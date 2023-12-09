Sinop'ta firari FETÖ'cü yakalandı
Sinop'ta, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Ekiplerce Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.