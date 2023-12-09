Sinop'ta firari FETÖ'cü yakalandı

Sinop'ta, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. ​​​​​​​

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.



Ekiplerce Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalandı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. ​​​​​​​