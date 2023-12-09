Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Öte yandan bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan iller şöyle:Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye, Düzce.Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)eseceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 7°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 7°CÇok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeybatısı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ÇANKIRI °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısı ile zamanla genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 7°CÇok bulutlu , aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışlıDÜZCE °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, bu sabah saatlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, bu sabah saatlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.RİZE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HAKKÂRİ °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.VAN °C, 8°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, güneyinin yüksek ve dağlık kesimleri kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MARDİN °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.