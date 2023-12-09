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Kocaeli'de palet fabrikasında yangın! Başka fabrikalara da sıçradı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lojistik fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları 5 saattir devam ediyor. Alevler diğer fabrikalara da sıçrarken, yangının büyüklüğü havadan görüntülendi.

Ekleme: 9.12.2023 - 09:47 Güncelleme: 9.12.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın! Başka fabrikalara da sıçradıYangın, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1805/3. Sokakta bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle fabrikada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kocaeli'de palet fabrikasında yangın! Başka fabrikalara da sıçradı

Çevre illerden de alevlere müdahale için destek ekip geldi. Yaklaşık 5 saattir yangına müdahale edilirken, alevler yanda bulunan diğer fabrikalara da sıçradı.

Fabrikada zaman zaman patlamalarda meydana geldiği bilgisine ulaşıldı.

Kocaeli'de palet fabrikasında yangın! Başka fabrikalara da sıçradı

KİMYASAL BULUNUYOR

Bölgede incelemelerde bulunan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, olayda can kaybının yaşanmadığını ifade ederek, 'Sabah 04.00 civarında çıkan yangın 21 dönüm alanda meydana geliyor. Cana gelmiş herhangi bir sıkıntı yok. Fakat kimyasal depolamanın da olduğu lojistik alanı olduğu için yangın çok şiddetli bir şekilde devam ediyor. Müdahale imkanı da çok fazla olmuyor. İtfaiye birimlerimiz, AFAD, kamu kurumlarımızın ilgili birimleri burada. Tedbirler alınmış durumda. Etrafa sıçramaması için uğraşılıyor. Söndürme ve müdahale imkanı çok fazla yok. Çünkü kimyasal olduğundan dolayı itfaiyenin yapabileceği şey sınırlı oluyor ama yangın sıçramaması için tedbirler alındı. Herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz. Yangının bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz. Çünkü itfaiye müdahale edemiyor ve söndürme imkanı yok. Sebebiyle ilgili herhangi bir şey yok. Teknik bir inceleme yapılacak, itfaiye teşkilatımız sebebine bakacak. Yangın çıkar çıkmaz müdahale edildi' dedi.


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