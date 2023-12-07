Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,67 puan azalışla 7.837,39 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 33,8 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 2,83, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,82 ile metal eşya makine, en çok gerileyen ise yüzde 3,00 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam etmesine karşın dünya genelinde ekonomilerin resesyona girip girmeyeceğine yönelik belirsizliklerin risk iştahını törpülemeyi sürdürdüğünü söyledi.Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.810 ve 7.760 puanın destek, 7.900 ve 7.980 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.