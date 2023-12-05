Ümit Özdağ'ın kirli planı ortaya çıktı! İranlı bir kişiyi finanse etmiş... 'Özdağ talepte bulundu ben yaptım'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ajans Muhbir ve Aykırı isimli sosyal medya hesaplarının editörlerinin de bulunduğu iddianamede, internette, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle ilgili halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma niteliğinde paylaşımlar yapıldığı aktarılırken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın provokasyon amaçlı İran vatandaşı görevlendirdiği ortaya çıktı.Her platformda yabancı düşmanlığı yapan Özdağ'ın nefret söylemleri yapması için İran vatandaşı Ramin Saeidi'yi finanse ettiği tespit edildi. Saeidi ifadesinde, düzenlemelerini yaptığı sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoların kurguları için talimatları Özdağ'dan aldığını söyledi.İddianamede, 'AmbargoTV' isimli sosyal medya hesabıyla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli Ramin Saeidi'nin Ümit Özdağ ile yazışmaları yer aldı.Yazışmalarda, Saeidi'nin 'Ambargo.Tv, Ambargo.com, Ambargo.org.tr birini kapsak fena olmaz, ileride işimize yarar' dediği, Özdağ'ın ise 'Sen al parasını ben veririm' ifadelerini kullandığı aktarıldı. Saeidi ifadesinde, 2011'de Türkiye'ye geldiğini, üniversite 1. sınıfta sanatla ilgilenmeye başladığı ve konserlere gittiği için okulu bıraktığını söyledi. Maddi geçimini sosyal medyada freelancer olarak çalışarak sağladığını ifade eden Saeidi, Ambargo.Tv'nin Ümit Özdağ' ait olduğunu, kendisinin videoların kurgu ve edit işlemlerini yaptığını kaydetti.Ümit Özdağ ile 2021'de tanıştıklarını söyleyen Saeidi ifadesinde, 'Ümit Özdağ'a ait olan sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoların kurgu ve edit çalışmalarını gönüllü olarak yapmaya başladım. Yapılan paylaşımların içeriğini ben belirlemiyordum.Bana direkt Ümit Özdağ tarafından talepte bulunuluyordu. Ben de bu talepler doğrultusunda videoların kurgu ve edit işlemlerini yapıp benden istenildiği şekilde kendilerine gösteriyordum.Onların onayı sonrasında belirtmiş olduğum Sosyal medya platformları üzerinden paylaşımlarını gerçekleştiriyordum. Yapmış olduğum video kurgu ve editlerinin teyidini ben almıyordum. Ben sadece benden istenildiği şekilde düzenleme gerçekleştiriyordum' dedi.Düzenlemelerini yaptığı sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoların kurguları için talimarı Özdağ'dan aldığını kaydeden Saeidi, 'Türkiye'de bulunan sığınmacı şahısların ülkemizin değişik noktalarında Türk vatandaşları ile yaşadıkları olumsuz olayları asla desteklememekteyim. Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Bunun hangi ırka veya soya yapıldığı fark etmemektedir' ifadelerini kullandı.