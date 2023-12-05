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Spotify 1500 kişiyi işten çıkaracak

Müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, artan maliyetler nedeniyle bir yılda üçüncü kez işçi çıkaracağını açıkladı.

Ekleme: 5.12.2023 - 08:56 Güncelleme: 5.12.2023 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Spotify 1500 kişiyi işten çıkaracak
Merkezi İsveç'te bulunan müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify'dan işçi çıkarımına dair bir mesaj paylaşıldı.

Spotify'ın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Ek'in çalışanlarla paylaştığı mesaj, şirketin internet sitesinde yayınlandı.

'Daha üretkeniz ancak daha az verimliyiz'

Mesajda ekonomik büyümenin önemli ölçüde yavaşladığını ve artan faiz oranlarının finansa erişimi daha pahalı hale getirdiğini belirten Ek, Spotify'in bu gerçeklerden kaçamayacağını vurguladı.

Ek, “Çoğu ölçüme göre daha üretkeniz ancak daha az verimliyiz. İkisi de olmalıyız.' diyerek, bu kapsamda, çalışanların yaklaşık yüzde 17'si ile yollarını ayıracaklarını açıkladı.

1500 kişi işten çıkarılacak

Geçen yılın sonunda, Stockholm merkezli şirketin yaklaşık 8 bin 400 çalışanı vardı.

Şirket, bu yıl içinde iki dalgada 800 çalışanın işine son vermişti.

Ek'in son kararı, yaklaşık 1500 kişinin daha işten çıkarılacağı anlamına geliyor.

Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre ise teknoloji şirketleri, 2023'nin başından bu yana 253 binden fazla çalışanının işine son verdi.
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