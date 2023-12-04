İstanbul'un en riskli ilçeleri belli oldu: AFAD paylaştı işte olası büyük Marmara depreminden en çok etkilenecek bölgeler

Büyük Marmara depremi ne zaman olacak? İstanbul'un en riskli ilçeleri hangileri? İstanbul'da son deprem ne zaman oldu? Milyonlarca kişi Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde bugün meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından arama motorlarında bu soruların cevabını aratır oldu. AFAD İstanbul'un riskli ilçelerini paylaştı. Peki, İstanbul, Marmara depreminden en çok etkilenecek bölgeler nereler? İstanbul'un en riskli ilçeleri hangileri? İşte olası Marmara, İstanbul depremi ile ilgili son dakika tüm ayrıntılar...