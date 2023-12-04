İstanbul'un en riskli ilçeleri belli oldu: AFAD paylaştı işte olası büyük Marmara depreminden en çok etkilenecek bölgeler
Büyük Marmara depremi ne zaman olacak? İstanbul'un en riskli ilçeleri hangileri? İstanbul'da son deprem ne zaman oldu? Milyonlarca kişi Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde bugün meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından arama motorlarında bu soruların cevabını aratır oldu. AFAD İstanbul'un riskli ilçelerini paylaştı. Peki, İstanbul, Marmara depreminden en çok etkilenecek bölgeler nereler? İstanbul'un en riskli ilçeleri hangileri? İşte olası Marmara, İstanbul depremi ile ilgili son dakika tüm ayrıntılar...
Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe sarsıntılar yaşanırken herkes olası büyük İstanbul, Marmara depremi ile ilgili son dakika ayrıntıları araştırır oldu. Peki, büyük Marmara, İstanbul depremi için İstanbul'un en riskli ilçeleri hangileri? İstanbul'da deprem riski olan yerler nereler?
Uzmanlar İstanbul için uyarı üzerine uyarı verirken, AFAD beklenen büyük depremde en riskli ilçeleri paylaştı. Paylaşılan haritada İstanbul'un en riskli bölgeleri yer aldı. Paylaşılan ilçelerin zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği aktarıldı.
BAKIRKÖY
BAHÇELİEVLER
KÜÇÜKÇEKMECE
ESENLER
BAŞAKŞEHİR
AVCILAR
ESENYURT
BEYLİKDÜZÜ
BÜYÜKÇEKMECE
TUZLA
PENDİK
SULTANBEYLİ
MALTEPE
ÜSKÜDAR
FATİH
Uzmanlar İstanbul için uyarı üzerine uyarı verirken, AFAD beklenen büyük depremde en riskli ilçeleri paylaştı. Paylaşılan haritada İstanbul'un en riskli bölgeleri yer aldı. Paylaşılan ilçelerin zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği aktarıldı.
BAKIRKÖY
BAHÇELİEVLER
KÜÇÜKÇEKMECE
ESENLER
BAŞAKŞEHİR
AVCILAR
ESENYURT
BEYLİKDÜZÜ
BÜYÜKÇEKMECE
TUZLA
PENDİK
SULTANBEYLİ
MALTEPE
ÜSKÜDAR
FATİH