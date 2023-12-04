  • USD: 28,85 - 28,90
  • EURO: 31,35 - 31,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'un en riskli ilçeleri belli oldu: AFAD paylaştı işte olası büyük Marmara depreminden en çok etkilenecek bölgeler

Büyük Marmara depremi ne zaman olacak? İstanbul'un en riskli ilçeleri hangileri? İstanbul'da son deprem ne zaman oldu? Milyonlarca kişi Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde bugün meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından arama motorlarında bu soruların cevabını aratır oldu. AFAD İstanbul'un riskli ilçelerini paylaştı. Peki, İstanbul, Marmara depreminden en çok etkilenecek bölgeler nereler? İstanbul'un en riskli ilçeleri hangileri? İşte olası Marmara, İstanbul depremi ile ilgili son dakika tüm ayrıntılar...

Ekleme: 4.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 4.12.2023 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'un en riskli ilçeleri belli oldu: AFAD paylaştı işte olası büyük Marmara depreminden en çok etkilenecek bölgelerMarmara Denizi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe sarsıntılar yaşanırken herkes olası büyük İstanbul, Marmara depremi ile ilgili son dakika ayrıntıları araştırır oldu. Peki, büyük Marmara, İstanbul depremi için İstanbul'un en riskli ilçeleri hangileri? İstanbul'da deprem riski olan yerler nereler?

İstanbul'un en riskli ilçeleri belli oldu: AFAD paylaştı işte olası büyük Marmara depreminden en çok etkilenecek bölgeler


Uzmanlar İstanbul için uyarı üzerine uyarı verirken, AFAD beklenen büyük depremde en riskli ilçeleri paylaştı. Paylaşılan haritada İstanbul'un en riskli bölgeleri yer aldı. Paylaşılan ilçelerin zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği aktarıldı.

BAKIRKÖY

BAHÇELİEVLER

KÜÇÜKÇEKMECE

ESENLER

BAŞAKŞEHİR

AVCILAR

ESENYURT

BEYLİKDÜZÜ

BÜYÜKÇEKMECE

TUZLA

PENDİK

SULTANBEYLİ

MALTEPE

ÜSKÜDAR

FATİH

İmamoğlu 'İETT arızalarında düşüş yaşattık' dedi! Rakamlar yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Gündem Gazze..
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! 130 vatandaş Gazze'den tahliye edildi
Bakan Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e: 'Emek hırsızlığı yapmasın'
HEDEP yerel seçim kararını açıkladı: Kendi adaylarıyla girecekler
Cem Uçan'dan Ecem Erkek'in tepki toplayan konuşmasına göndermeli video: Kapak gibi sözlerle tepki gösterdi...
Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar göle dönüştü
TÜRK-İş'ten asgari ücret açıklaması!
İstanbul'da hissedilen deprem! İçişleri Bakanı Yerlikaya son durumu paylaştı:
Ticaret Bakanı Bolat'tan ticaret diplomasisi: Yedi ülkenin bakanları ile tek tek görüştü
Katil İsrail güçleri Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi: Bölgede olaylar çıktı yaralılar var
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Düşüş cesaret verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Fenomenler şimdi yandınız! Maliye'den çifte kıskaç...
ABD'li senatörden katliamı aklama çırpınışı! Kan donduran sözler...
TÜİK Kasım 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı
5 aylık enflasyon farkı belli oldu! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Özgür Özel: HEDEP'in randevu talebini bekliyoruz
Gazze'de artık endişelenecek bir şey kalmadı! Katil İsrail Filistinlileri diri diri toprağa gömdü
Başkan Erdoğan Filistin diplomasisi! 'Gazze için kalıcı barış' gündemiyle Katar'a gidiyor
Şener Üşümezsoy aylar öncesinden uyarmıştı! En stresli yer Gemlik! 6.5 bekliyorum

Şener Üşümezsoy aylar öncesinden uyarmıştı! En stresli yer Gemlik! 6.5 bekliyorum

Marmara Denizi'ndeki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Bu deprem öncüdür ancak...'

Marmara Denizi'ndeki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Bu deprem öncüdür ancak...'

Göl çekildi! Tarih ortaya çıktı

Göl çekildi! Tarih ortaya çıktı

iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir?

iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir?

Gaziantep'te evin bahçesi çöktü ortaya Roma dönemine ait oda mezar çıktı

Gaziantep'te evin bahçesi çöktü ortaya Roma dönemine ait oda mezar çıktı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor! Geçen yıla göre yüzde 60,8 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor! Geçen yıla göre yüzde 60,8 arttı